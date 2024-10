Dischetti di cotone struccanti, sai dove gettarli? Probabilmente hai sempre sbagliato

Smaltire i dischetti di cotone struccanti in modo corretto è fondamentale, occhio a non commettere errori.

Non tutte le donne amano utilizzare il make up con cadenza quotidiana, c’è chi magari lo fa solo nelle occasioni importanti, ma in entrambi i casi è quasi inevitabile tenere in casa i dischetti di colore struccanti, da usare quando se ne ha la necessità, in alcuni casi anche per spalmare una crema. In commercio se ne trovano di vari tipi, da quelli monouso a quelli riutilizzabili, si sceglie a seconda delle proprie abitudini ed esigenze.

Si tratta certamente d un prodotto versatile, che può rivelarsi utile anche per le pulizie domestiche, soprattutto se si deve applicare un detergente in parti piccole, magari con l’utilizzo di un penello. Una volta conclusa l’operazione, è bene sapere con precisione dove andrebbero smaltire, non sbagliare così da non danneggiare l’ambiente è determnant.

Dove vanno gettati i dischetti di cotone struccanti

Non tutti i dischetti di cotone sono uguali, si deve distinguere tra quelli con cotone idrofilo e quello naturale. Il primo è quello più diffuso ed è sottoposto a processi come l’alcalinizzazione e il candeggio per aumentarne l’assorbenza. Il secondo comprende invece fibra raccolta dalle piante di cotone e subisce pochi trattamenti chimici, proprio per renderlo il più naturale possibile. Nella maggior parte dei casi è meglio utilizzare il prima utle anche per spalmare il disinfettante quando si h una ferita.

Non è escluso molti possano però sbagliare la modalità di smaltimento, a causa di una convinzione sbagliata. Candeggio e alcalinizzazione rendono questi accessori non compostabili, per questo non possono essere considerati rifiuti organici e non dovrebbero essere gettati nell’umido. Si dovrebbe fare lo stesso anche con latte detergente e creme ormai scadute, fondamentali per eliminare le tracce di trucco che possono essere rimaste.

Non ci sono grandi differenze nemmeno se i dischetti di cotone sono rimasti in casa per diverso tempo senza usarli nemmeno in una volta. Se erano presenti in un mobile da tempo, è consigliabile smaltirli (in fondo costano pochi euro), ma anche in questo caso non risultano essere adatti per il compostaggio. La motivazione è sempre da addebitare ai vari trattamenti che hanno subito per renderli adatti allo scopo per cui vengono acquistati.

Non sono poche però le persone che preferiscono utilizzare le versioni lavabili, quindi riutilizzabili più volte, anche per una questione di costi. Questi in genere sono costituiti da bambù o microfibra, per questo non c’è alcuna fretta di capire cosa fare quando non serviranno più.

Attenzione, a volte le norme a riguardo possono variare a seconda delle zone di residenza, per questo prima di sbagliare sarebbe bene controllare se il Comune ha introdotto modifiche ad hoc.