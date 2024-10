Barbara D’Urso punge Pier Silvio Berlusconi in diretta a Ballando: “Come una moglie lasciata dal marito”

Barbara D’Urso punge in diretta a Ballando con le stelle Mediaset e Pier Silvio Berlusconi: poi trattiene a stento le lacrime.

Emozionata ma con tanta voglia di raccontarsi e di abbracciare nuovamente il proprio pubblico, Barbara D’Urso è scesa sulla pista di Ballando con le stelle dando vita ad un’esibizione eccellente. Prima, però, di sfoggiare le sue doti da ballerina e la sua bellezza che è stata particolarmente apprezzata da Mariotto, ma anche da Selvaggia Lucarelli che l’ha definita “una figa spaziale“, Barbara D’Urso ha ripercorso il suo ultimo anno spiegando di aver vissuto la fine del matrimonio con Mediaset come una moglie che, improvvisamente, viene lasciata dal marito.

Reinventarsi, per la D’Urso, non è stato affatto facile ma, con forza e determinazione, è riuscita a rialzarsi ripartendo da quelle che sono le persone più importanti della sua vita ovvero i figli e la nipotina. Nel suo sfogo, senza riuscire a nascondere l’emozione, la D’Urso ha così lanciato una frecciatina a Mediaset e Pier Silvio Berlusconi per il moto in cui è stata messa fine alla sua avventura televisiva.

Barbara D’Urso: lo sfogo sull’addio a Mediaset, cosa ha detto a Ballando con le stelle

“Posso fare una domanda? Mi spiegate, perché io ancora non l’ho capito, cosa significa la televisione trash? Questo oggi è trash però domani non è più trash, quello che fa la D’Urso è trash però quell’altro non è trash, questo è trash e quello non è trash, oggi si, domani no. Ma che è? Soprattutto capire, guardando la televisione adesso, il trash non c’è più? Io non ci sono più in televisione adesso, momentaneamente, ed è sparito il trash. Sono magica!”. Inizia così lo sfogo di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. La conduttrice, poi, mette da parte l’ironia e fa parlare il cuore facendo fatica a trattenere le lacrime quando ripercorre il suo divorzio da Mediaset.

“Io ho vissuto una cosa che molti altri hanno vissuto. Può capitare che dopo un’unione serena e durata a un certo punto arriva tuo marito e ti dice ‘ho un’altra’. Di quello che è accaduto, faccio fatica a parlarne. Sono una brava professionista: ‘ora come mi ricostruisco?’ ho pensato. Scrivono cose non vere continuamente e io non replico. Sono in un periodo di osservazione e di serenità. Ho due figli strepitosa, ho una nipotina meravigliosa e sto per diventare nonna una seconda volta” le parole di Barbara nella clip che anticipa la sua eccellente esibizione da ballerina per una notte.