Mete a basso costo: in questi posti continua a essere estate, temperature da sogno

Chi ha voglia di prolungare l’estate, può partire per una di queste mete a basso costo dove le temperature sono ancora molto alte.

L’autunno è ufficialmente arrivato in Italia, portando con se pioggia, vento e fresco. Le alte temperature delle scorse settimane sono soltanto un ricordo e in tanti non riescono a pensare che l’estate sia davvero finita.

Per questo, chiunque abbia la possibilità e la voglia di prolungare ancora un po’ l’estate, può pensare di partire alla volta di alcune mete bellissime e a basso costo dove le temperature sono ancora alte. Ecco dove andare.

Le mete a basso costo dove è ancora estate

Dopo 3 mesi d’estate, con temperature roventi e giornate al mare a rilassarsi e a divertirsi, è tornato l’autunno con il suo carico di impegni e con il brutto tempo che, man mano, si è impadronito di tutta la nostra Penisola. Per molti è inconcepibile l’idea di dover abbandonare l’estate, per questo in tanti potrebbero pensare di prolungarla, partendo per alcune mete a basso costo dove le temperature sono ancora da sogno, anche ad ottobre.

Fra le destinazioni da considerare c’è l’Egitto con la bellissima perla del Mar Rosso: Sharm el-Sheikh. Qui si trovano spiagge meravigliose con acque cristalline in cui fare snorkeling. Ma in Egitto ci sono anche Marsa Alam e Marsa Matrouh, due mete ricche di natura e storia da esplorare.

Fra le mete a basso costo dove è ancora estate ci sono anche Le Canarie con tantissimi posti da vivere: Fuerteventura, con le sue spiagge; Lanzarote, con il suo mare e la natura da scoprire nei parchi di Timanfaya e la Cueva de los Verdes; Gran Canarie, dove ci sono splendide spiagge e tanta storia; Tenerife, dove si trova il parco Nazionale del Teide, ideale da visitare anche con i bambini.

Ma non finisce qui: chi vuole prolungare l’estate può valutare anche il Kenya e Zanzibar. Queste bellissime destinazioni africane sono ricche di storia, natura e spiagge incontaminate in cui rilassarsi e divertirsi ancora come se fosse estate. Mentre, rimanendo più vicini a noi, non si può dimenticare la splendida isola di Malta.

Qui le temperature sono favorevoli anche ad ottobre e ci sono svaghi e possibilità per tutti: spiagge, città da visitare, arte, storia, cultura e divertimento. Infine, altre due mete a basso costo dove spostarsi ad ottobre sono Dubai e Madagascar. In definitiva, chi non riesce a dire “arrivederci” all’estate, anche ora che è autunno, può considerare una di queste destinazioni per vivere ancora qualche giorno di caldo, mare e sole.