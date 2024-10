Harry e William, colpo di scena: “Non è assolutamente vero”. Cosa è successo tra i due fratelli

Colpo di scena tra i due principi William e Harry: una notizia ha spiazzato tutti. Vediamo cosa è successo tra i due fratelli.

Non è mai detta l’ultima parola quando di mezzo c’è la Royal Family che da tempo ci riserva parecchie sorprese, sia in positivo che in negativo. Sicuramente la notizia del cancro della principessa Kate lo scorso marzo, è stata una sorpresa che nessuno avrebbe mai voluto ricevere.

Ma poi la principessa del Galles è tornata a sorprenderci con la sua apparizione al Trooping the Colour lo scorso giugno – la parata che si tiene ogni anno per festeggiare il compleanno di re Carlo – e a Wimbledon a luglio, dove ha consegnato i premi a dispetto di chi già aveva preparato una sostituta.

Non con meno stupore abbiamo visto il video in cui sempre Kate, qualche settimana fa, ha annunciato la fine della chemioterapia. Ora, però, a stupirci è il marito: il principe William, a quanto pare, avrebbe fatto un gesto eclatante e del tutto inatteso verso il fratello, il principe Harry. Che il vento a Londra stia per cambiare?

William e Harry: ecco cosa è successo tra i figli del re

Siamo sempre stati abituati a vedere i figli di re Carlo e Lady Diana molto uniti e affiatati. Li ricordiamo tutti con grande commozione quando, nel lontano 1997, camminavano uno a fianco all’altro dietro alla bara della madre. Da qualche anno, purtroppo, i due principi si sono molto allontanati l’uno dall’altro.

Qualcuno sostiene che ad allontanare i due fratelli sia stata la duchessa di Sussex, Meghan Markle la quale al principe William non sarebbe mai andata troppo a genio e questo avrebbe causato tensioni tra i due figli di re Carlo. Il distacco è stato poi sancito dal definitivo allontanamento di Harry e Meghan da Londra. La coppia, infatti, ormai da anni vive negli Stati Uniti con i due figli Archie e Lilibet Diana.

Eppure c’è stato un momento in cui sembrava che le cose potessero cambiare e che William ed Harry potessero riavvicinarsi. C’è stata un’occasione in cui William ha teso un ramoscello di ulivo al fratello il quale, dal canto suo, lo ha subito raccolto. L’occasione si è verificata dopo la morte della regina Elisabetta.

Dopo il decesso della nonna, il principe William e la principessa Kate furono raggiunti dai duchi di Sussex per vedere gli omaggi floreali e incontrare i membri del pubblico che si erano riuniti per rendere omaggio dopo la morte della Regina Elisabetta. Fonti bene informate hanno riferito che fu proprio William, tramite un messaggio, a invitare il fratello a raggiungere lui e Kate per vedere gli omaggi floreali e fare una passeggiata.

All’epoca molti pensarono che il principe William fosse stato spinto dal padre a inviare quel messaggio al fratello ma una fonte molto bene informata ha assicurato che “Non è assolutamente vero!“. Fu William di sua volontà ad invitare Harry e Meghan ad unirsi a lui e a Kate. Insomma dopo un evento così tragico il principe del Galles sembrava disposto a riconciliarsi con il fratello. Purtroppo poi le cose hanno preso un’altra direzione e i due fratelli sono tornati a non parlarsi.