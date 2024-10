Pagamento pensioni di ottobre per donne e uomini: le date ufficiali per Posta e Banca

Sono state già comunicate le date di accredito e ritiro presso gli uffici postali delle pensioni Inps di ottobre 2024: tutti i dettagli.

Milioni di italiani si preparano a ricevere il pagamento della pensione di ottobre che verrà erogato nei prossimi giorni. Come ogni mese, sono state fornite le date dell’accredito Inps dell’assegno e quelle per chi provvederà al ritiro in contanti presso gli uffici Postali.

Per il rateo di ottobre sono previste delle novità: riceveranno un aumento, difatti, diverse categorie di pensionati, in particolare i titolari di trattamento pensionistico minimo. Gli importi saliranno per via delle misure fiscali previste dal Governo, la rivalutazione relativa all’inflazione annuale, ma anche per i conguagli legati alla presentazione del modello 730.

Pensioni ottobre 2024, le date di accredito e ritiro: tutto quello che c’è da sapere

Sono già state ufficializzate le date per l’accredito della pensione di ottobre e per il ritiro presso gli uffici postali. Come spiega l’Inps, l’accredito della prossima mensilità avverrà nel primo giorno bancabile del mese, dunque, martedì 1° ottobre sia per chi riceverà l’assegno tramite Poste Italiane sia per gli istituti bancari.

Chi non ha optato per l’accredito su carta prepagata Postepay Evolution, conto corrente bancario o postale, potrà ritirare l’assegno presso gli uffici postali sparsi sul territorio nazionale seguendo un determinato ordine. Anche in questo caso, è stato già pubblicato il calendario con le seguenti date: i pensionati con i cognomi dalla A alla B potranno procedere con il ritiro martedì 1° ottobre; quelli con i cognomi dalla C alla D mercoledì 2 ottobre; possono recarsi in ufficio postale giovedì 3 ottobre i pensionati con i cognomi dalla E alla K; pagamento previsto per venerdì 4 ottobre per i cognomi dalla L alla O; sabato 5 ottobre, ma solo mattina, sarà il turno dei cognomi dalla P alla R, infine, il pagamento è previsto lunedì 7 ottobre per i titolari di pensione con i cognomi dalla S alla Z.

Come detto in precedenza, dopo le modifiche arrivate ad agosto, gli importi di ottobre per varie categorie di pensionati saranno più alti rispetto a quelli precedenti. Oltre alle misure fiscali previste dal Governo e la rivalutazione relativa all’inflazione, verranno erogati i rimborsi o effettuate le trattenute legate alla presentazione del modello 730. Gli aumenti varieranno in base alle fasce di reddito ed intesseranno in particolar modo le pensioni minime che saliranno di 16 euro passando da 598,77 a 614,77 euro. Per controllare gli importi, si può consultare il cedolino disponibile sulla sezione apposita del sito Inps.