Soffri per la tosse? Questo rimedio naturale della nonna funziona subito: “Un infuso toccasa”

Questo infuso si prepara facilmente in casa con gli ingredienti che già hai ed è un toccasana per la tosse: un rimedio super efficace.

Con l’arrivo delle stagioni più fredde, autunno e inverno portano con sé non solo il cambio di guardaroba ma anche fastidiosi inconvenienti stagionali, tra cui la tosse.

Questo disturbo, sebbene possa sembrare banale all’inizio, può diventare particolarmente fastidioso se non trattato tempestivamente. Prima che la tosse si aggravi o assuma carattere cronico, esistono rimedi naturali da poter sperimentare per cercare di alleviarla. Tra questi, spicca l’infuso di cipolle per le sue proprietà benefiche.

Infuso di cipolle per la tosse: prepararlo è semplicissimo

La preparazione dell’infuso di cipolle è semplice e richiede ingredienti facilmente reperibili in ogni cucina. Per realizzarlo occorrono soltanto due cipolle e una pentola d’acqua. Le cipolle vanno affettate e immerse completamente nell’acqua; successivamente, il composto va portato ad ebollizione fino a quando le cipolle non diventano morbide. Questo processo richiede circa quindici minuti.

Una volta cotte, le cipolle vengono filtrate dal liquido che viene poi conservato in bottiglie di vetro per un utilizzo futuro. L’infuso ottenuto può essere consumato a cucchiaini quando si avverte il bisogno, offrendo un sollievo naturale alla tosse. Le proprietà benefiche delle cipolle sono molteplici e ben note nel campo della medicina naturale. Ricche di quercetina, un potente antiossidante appartenente alla famiglia dei flavonoidi, le cipolle esercitano effetti antinfiammatori che possono rivelarsi preziosi per la salute delle vie respiratorie.

Oltre agli effetti antinfiammatori e antiossidanti, le cipolle sono note anche per le loro proprietà antibatteriche e antivirali grazie all’allicina, un composto solforato che contribuisce a proteggere le vie respiratorie da possibili infezioni. Un altro aspetto interessante riguarda gli effetti espettoranti e decongestionanti attribuiti alle sostanze presenti nelle cipolle come la quercetina e l’allicina stessa. Queste sostanze aiutano a liberare le vie respiratorie congestionate facilitando l’espulsione del muco.

Studi scientifici hanno confermato gli effetti benefici della quercetina contenuta nelle cipolle sulle vie respiratorie. In particolare è stato osservato come questa sostanza aumenta la produzione di muco facilitandone l’espulsione dalle vie respiratorie, un meccanismo essenziale nel processo di guarigione dalla tosse. L’infuso di cipolla rappresenta una soluzione naturale ed efficace contro i primi sintomi della tosse legata al freddo stagionale. La sua preparazione semplice lo rende accessibile a tutti coloro che preferiscono approcci naturalistici al benessere fisico.