Acqua e curcuma di primo mattino: l’infuso che garantisce incredibili proprietà benefiche

Nell’ultimo periodo si è diffusa la tendenza a bere di primo mattino acqua e curcuma, un infuso che ha tante proprietà benefiche. Ecco quali.

C’è chi al mattino, per carburare non può rinunciare ad una bella tazzina di caffè; altri invece scelgono di fare un detox veloce al corpo bevendo acqua calda e limone. La tendenza degli ultimi tempi, però, è quella di bere un infuso che ha tantissime proprietà benefiche.

Si tratta di acqua e curcuma, una spezia molto usata in cucina, che ha infinite virtù. Bere questo infuso di primo mattino è un vero portento per il proprio corpo e la propria mente. Ecco perché fa bene.

I benefici di bere acqua e curcuma di primo mattino

Cominciare la giornata con una bella colazione fornisce tutta l’energia di cui si ha bisogno per affrontare le faccende e le incombenze della vita quotidiana. Ma prima di cornetto e cappuccino o di latte e cereali, c’è un infuso che, preso di primo mattino, ha davvero tante proprietà benefiche.

Si tratta di acqua e curcuma che si ottiene appunto mescolando in acqua della curcuma, una spezia di colore giallo intenso dalle spiccate proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Questa spezia ha anche tanti benefici per la digestione, perché la migliora e riduce il gonfiore. Inoltre, stando ad alcune ricerche, gioverebbe anche alla salute del cervello, favorendo la lucidità mentale.

Insomma, bere acqua e curcuma di primo mattino permette di beneficiare di tutte queste proprietà della curcuma. Tuttavia il principio attivo della curcuma, la curcumina, ha una bassa biodisponibilità e dunque per attivarlo bisogna aggiungere all’infuso un pizzico di pepe nero. Dunque quando si prepara questa bevanda bisogna assicurarsi di sciogliere un cucchiaino di curcuma in polvere in una tazza di acqua, quindi aggiungere un pizzico di pepe nero.

Eventualmente si possono unire anche succo di limone o zenzero, per beneficiare anche delle virtù di questi ingredienti. Anche se generalmente bere acqua e curcuma di primo mattino è positivo, la curcuma può causare effetti collaterali in alcuni soggetti, come disturbi allo stomaco o reazioni allergiche. Per questo bisogna verificare le reazioni che si hanno subito dopo averla bevuta ed è consigliabile, prima di introdurla con regolarità nella propria routine, consultare un medico.