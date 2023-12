Vacanze invernali a Brunico, nella splendida Val Pusteria

La neve è ormai arrivata nella meravigliosa Val Pusteria ed è quindi il momento giusto per prenotare una vacanza rilassante e attiva al tempo spesso in questo angolo di paradiso del territorio altoatesino.

Prima di tutto, vista la grande affluenza turistica del periodo invernale, prenotate quanto prima il vostro soggiorno in questo ottimo hotel a Brunico, per la precisione a Falzes, vicinissimo alla splendida città medievale; è il Sonnenhof, un wellness hotel 4 stelle perfetto per tutti coloro che amano le vacanze attive, sia d’estate che d’inverno.

Per quanto riguarda la stagione più fredda ci sono programmi per gli sciatori e tanti servizi correlati alle attività invernali (come per esempio il maestro di sci, le escursioni guidate, le ciaspolate, i tour sciistici ecc.).

All’interno del hotel poi gli ospiti hanno a disposizione una magnifica area wellness, la Sonnenspa, con piscina interna e vasca idromassaggio, un’infinity pool riscaldata, un laghetto naturale nonché l’area saune con isola del relax. Quanto all’offerta gastronomica, si tratta di un perfetto mix tra sapori alpini e mediterranei.

Val Pusteria in inverno: il paradiso di chi ama la neve

D’estate la Val Pusteria è meravigliosa, ma anche durante i mesi più freddi è un luogo incantato. Qui la stagione invernale è iniziata il 25 novembre 2023 e terminerà fra alcuni mesi, per la precisione il 14 aprile dell’anno successivo. Il Plan de Corones mette a disposizione ben 120 km di piste perfettamente preparate per sciatori e snowboarder di qualsiasi livello, dai principianti agli sciatori provetti che non temono di sfidare le difficoltà delle 5 piste nere del comprensorio: Sylvester, Herrnegg, Pre da Peres, Erta e Piculin.

Gli snowboarder invece hanno a disposizione lo Snowpark Plan de Corones, ubicato tra le piste Belvedere e Plateau, a ben 2.230 m di altezza; può essere raggiunto prendendo la cabinovia Belvedere; il parco prevede 4 line diverse: una easy line, una medium rail line, una medium kickerline e anche una family fun line dedicata ai più piccoli e alle famiglie.

Per i più piccoli c’è anche il Kids Safety Park con maestri di sci che seguono i più piccoli insegnando loro i primi fondamenti dello sci.

Chi vuole slittare può scegliere una delle diverse piste da slittino disponibili fra cui la pista Lothener Köpfl (Falzes), la pista Korer (Brunico-Riscone) e la pista Haidenberg (San Lorenzo di Sebato-Santo Stefano).

Ci sono poi anche diverse possibilità per chi ama fare escursioni con le ciaspole.

Val Pusteria: i mercatini di Natale

Soggiornando in Val Pusteria durante la stagione invernale, si ha anche la possibilità di visitare alcuni dei più bei mercatini di Natale dell’Alto Adige. Imperdibile è il Mercatino di Natale di Brunico che ha aperto i battenti nell’ultima settimana di novembre e terminerà il 6 gennaio 2024. Si tiene in Via Bastioni e nella Ragen di Sopra.

A circa mezz’ora di auto, inoltre, si trova la città di Dobbiaco; qui il mercatino natalizio si chiama “Natale sotto le Tre Cime”; anche per questo la data di chiusura è stata fissata per il giorno dell’Epifania.

Altra possibilità è il Mercatino di Natale di San Candido (chiamato “Natale nelle Dolomiti”), che ha la medesima durata degli altri; si tiene nella zona pedonale nei pressi della Collegiata di San Candido.