GF il pubblico ha capito tutto: “Lei è cotta di lui”, cosa succede nella casa

Grande Fratello, il pubblico aveva già capito tutto? Lei è cotta di lui: cosa sta succedendo nella casa più spiata d’Italia.

Dentro la casa del Grande Fratello i colpi di scena sono ormai all’ordine del giorno, tra storie che finiscono ed altre che iniziano i telespettatori hanno davvero l’imbarazzo della scelta. La nuova operazione voluta da Signorini sta portando frutti dopo una partenza a rilento che aveva sollevato le critiche di una fetta del pubblico. A proposito di amori che nascono (o presunti tali) il pubblico si era accorto di una simpatia particolare di una gieffina per un concorrente a dir poco fascinoso.

I commenti sui social non si sono fatti attendere, con molti fan del programma che hanno espresso il loro entusiasmo per questa possibile nuova coppia all’interno della casa. “No, ragazzi ma lei è proprio cotta: ma avete visto come lo guarda?” e “è un amore impossibile ma sarebbe pazzesca una cosa del genere, che peccato”, sono solo alcuni dei commenti apparsi online.

GF il pubblico ha capito tutto

E lei? La diretta interessata ha deciso di confessare tutto. Le sue parole sono traducibili in un modo molto semplice: “vorrei ma non posso”. Per aprirsi ha scelto le colonne del settimanale Chi. Colonne sulle quali Clarissa Burt non ha avuto peli sulla lingua. Non ne aveva dentro, e meno che mai ora che ha abbandonato la Casa.

Clarissa racconta: “Chi mi affascinava? Se avessi 30 anni di meno direi Javier, perché è dolce come Massimo Troisi, carino, riservato, premuroso, elegante, un bel ragazzo, ha tutto”. E aggiunge poi un dettaglio su Shaila: “Infatti Shaila lo ha capito, si è svegliata un attimo e ha mandato via Lorenzo”.

Nonostante la differenza d’età tra Clarissa e gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello sia stata evidente sin dall’inizio dell’avventura televisiva, questo non sembra aver impedito alla Burt di legare con molti dei suoi coinquilini. “Anzi”, dice Clarissa con orgoglio, “c’è un’altra cosa che mi rimarrà con piacere della Casa: nonostante la differenza d’età mi chiamavano ‘zia’ e non ‘nonna’, anche quella è una bella conquista!”.

Tra gli altri personaggi emblematici menzionati da Clarissa Burt c’è Clayton Norcross. Descritto come il classico americano biondo con gli occhi azzurri nato in California, Clayton viene dipinto come “un ragazzo in gamba”, sebbene abbia suscitato qualche polemica per il suo appetito insaziabile – comportamento considerato da alcuni mancante di rispetto verso gli altri concorrenti.

L’intervista rilasciata da Clarissa Burt al settimanale Chi offre uno spaccato intrigante delle dinamiche interne alla casa più spiata d’Italia. Tra confessioni sincere ed episodi curiosi vissuti dai protagonisti della trasmissione televisiva Grande Fratello emerge chiaramente quanto questo show continui ad essere fonte inesauribile di intrattenimento per il pubblico italiano.