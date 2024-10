Il rumore del frigorifero è troppo fastidioso? Non temere: ecco alcuni trucchi per eliminarlo

Come mai il nostro frigorifero inizia a fare quei rumori? Ecco come capire qual è il problema e come risolverlo in poco tempo.

In tutte le cucine italiane, il frigorifero rappresenta un elettrodomestico fondamentale ma, nonostante la sua indispensabilità, può talvolta diventare fonte di disturbo a causa dei rumori che emette.

Questi suoni, spesso legati al normale funzionamento dell’apparecchio, possono tuttavia essere mitigati attraverso alcuni accorgimenti.

Rumori del frigorifero, da dove arrivano e come eliminarli

Il cuore pulsante del frigorifero è il compressore, principale responsabile della regolazione della temperatura interna e quindi una delle fonti più comuni di rumore. Anche i ventilatori che si occupano di circolare l’aria fredda all’interno dell’apparecchio possono contribuire alla rumorosità. Inoltre, nei modelli dotati di dispenser per il ghiaccio, il suono dei cubetti che cadono nel contenitore è considerato normale. Sebbene questi suoni siano parte integrante del funzionamento del frigo, non dovrebbero mai raggiungere livelli tali da disturbare la quiete domestica.

Un errore comune è posizionare il frigorifero troppo vicino alle pareti o ad altri mobili: ciò può causare vibrazioni aggiuntive e aumentare la percezione del rumore. Per prevenire tale inconveniente si raccomanda di mantenere uno spazio minimo di 5 cm tra l’elettrodomestico e qualsiasi superficie adiacente.

Nonostante la presenza di rumori possa sembrare preoccupante, spesso non indica un malfunzionamento dell’apparecchio. Attraverso una manutenzione adeguata e seguendo alcuni semplici consigli è possibile diminuire notevolmente i fastidi acustici:

Pulizia e sbrinamento regolari : Una manutenzione costante è essenziale per evitare rumorosità indesiderate. Pulire frequentemente l’interno dell’apparecchio ed eseguire uno sbrinamento mensile aiuta a mantenere le prestazioni ottimali.

: Una manutenzione costante è essenziale per evitare rumorosità indesiderate. Pulire frequentemente l’interno dell’apparecchio ed eseguire uno sbrinamento mensile aiuta a mantenere le prestazioni ottimali. Posizionamento corretto : Verificando che il frigorifero sia perfettamente livellato si prevengono vibrazioni anomale. È importante assicurarsi che i piedini regolabili siano ben posizionati su una superficie piatta e mantenere sempre una distanza minima dal muro.

: Verificando che il frigorifero sia perfettamente livellato si prevengono vibrazioni anomale. È importante assicurarsi che i piedini regolabili siano ben posizionati su una superficie piatta e mantenere sempre una distanza minima dal muro. Controllate gli spazi attorno al frigo : Evitando di collocarlo troppo vicino ad altri apparecchi o mobili si limitano le vibrazioni eccessive migliorando anche la circolazione dell’aria intorno all’elettrodomestico.

: Evitando di collocarlo troppo vicino ad altri apparecchi o mobili si limitano le vibrazioni eccessive migliorando anche la circolazione dell’aria intorno all’elettrodomestico. Pulizia delle serpentine posteriori: La polvere accumulata sulle serpentine situate sul retro può aumentare i livelli di rumorosità oltre a ridurre l’efficienza energetica del dispositivo; pertanto, una pulizia periodica risulta benefica.

Adottando queste misure preventive sarà possibile godere di un ambiente cucina più tranquillo e silenzioso. La cura dedicata al proprio frigorifero non solo ne migliora l’esperienza d’uso quotidiana ma contribuisce significativamente alla sua longevità operativa.