Ascolti TV di ieri domenica 21 marzo: Il Giudice Meschino batte tutti

Gli ascolti Tv di ieri domenica 21 marzo, primo giorno di primavera, vedono al primo posto la replica de Il Giudice Meschino, che stravince su tutti gli altri in prima serata. Ecco i dettagli

Il Giudice Meschino il più visto di ieri

La versione ridotta de Il Giudice Meschino, la miniserie italiana tratta dall’omonimo romanzo di Mimmo Gangemi, andata in onda originariamente con le sue due puntate il 3 e 4 marzo 2014 su Rai1, ieri ha fatto il botto.

Il film, con Luca Zingaretti (nei panni del procuratore aggiunto Alberto Lenzi) e

Luisa Ranieri,(maresciallo Marina Rossiri), proposto a 120 minuti in un unico episodio, sempre su Rai 1, ha conquistato 4.982.000 spettatori pari al 21.9% di share. Come è andata invece per gli altri programmi della prima serata?

Non è la D’Urso e Non è l’Arena

Canale 5 come di consueto per la domenica sera ha proposto Live- Non è la D’Urso dalle 21.47 alle 25.22. Il programma della conduttrice napoletana ha catalizzato l’attenzione di 2.124.000 spettatori pari al 12.5% di share (presentazione 2.433.000 – 8.6%).

Su Rai 2 invece 9-1-1 ha raccolto 1.197.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e di 1.256.000 spettatori (4.8%) nel secondo.

I Pirati dei Caribi, La Maledizione del Forziere Fantasma su Italia 1, nonostante non sia una Prima Visione ha comunque interessato 1.507.000 spettatori con il 6.5% di share.

Su Rai3Che Tempo che Faha intrattenuto invece 3.140.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2% (presentazione 1.885.000 – 7%) e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.691.000 (7.6%).

Forever Young su Su Rete4 è stato seguito da 557.000 spettatori con il 2.3% di share. Non è l’Arena di Giletti invece su La7 ha fatto il 5% con 1.329.000 spettatori nella prima parte e il 5.5% con 785.000 spettatori nella seconda (presentazione 1.237.000 – 4.4%).

Gli atri programmi e la partita

Proseguono gli ascolti delle altre reti: su Tv8 il programma 4 Hotel di Bruno Barbieri ha tenuto incollati al piccolo schermo 699.000 spettatori (2.6%) mentre sul Nove Pearl Harbor segna il 2.1% con 419.000 spettatori.

Su Rai Premium la replica di Canzone Segreta registra 144.000 spettatori (0.6%). Sul 20 The Italian Job si porta al 2.3% con 590.000 spettatori e su Iris Scarface segna il 2% con 409.000 spettatori.

Da non dimenticare la partita Roma-Napoli su Sky Sport Serie A seguita da 563.000 spettatori con il 2.1% di share; lo stesso incontro, su Sky Sport Uno, ha registrato l’1.4% con 384.000 spettatori.

La domenica pomeriggio

La domenica pomeriggio per molte persone è passata stando davanti la televisione. Nello specifico Domenica In su Rai 1 è stata seguita da 3.757.000 spettatori (18.7%) nella prima parte e di 3.170.000 (17.3%) nella seconda.

DaNoi… a Ruota Libera invece segna il 13.7% con 2.595.000 spettatori. Mediaset se l’è cavata bene con L’Arca di Noè che ha raccolto 3.145.000 spettatori con il 14.7%, poi Beautiful con 2.653.000 (12.8%), Il Segreto con 2.106.000 (11.2%) e Una Vita 1.959.000 (10.9%).

Domenica Live di Barbara D’Urso ha registrato il 12.7% con 2.405.000 spettatori (presentazione 2.059.000 – 11.6% e Ultima Sorpresa 2.169.000 – 10.7%).

Su Rai2 Quelli che Aspettano ha intrattenuto 1.278.000 spettatori (6.5%) mentre Quelli che il Calcio ha interessato ben 1.277.000 (7%) nella seconda. La domenica tipicamente sportiva inoltre ha registrato con A Tutta Rete 1.029.000 spettatori (5.7%).

Su Italia1 Lethal Weapon intrattenuto 579.000 spettatori nel primo episodio con il 3.2% e con il 3.8% 668.000 spettatori nel secondo. Su Rai3 Mezz’Ora in più ha interessato 1.399.000 spettatori (7.4%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà ben 1.062.000 spettatori (5.9%).

Il Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha segnato invece il 5.9% con 1.062.000 spettatori mentre Kilimangiaro il 9% con 1.711.000 spettatori. Su Rete 4 I Signori della Truffa ha intrattenuto 362.000 spettatori segnando l’1.9%. Su La7 Downton Abbey infine ha interessato 193.000 spettatori (share dell’1.1%).