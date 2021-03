Uomini e Donne, Valentina Autiero è delusa | Ecco cosa le chiedono i fan

Volto noto di Uomini e Donne, Valentina Autiero, nonostante sia uscita dal programma continua a rimanere in contatto con i fan attraverso i social. A quanto pare però l’ex dama non ha ancora trovato l’amore e parla di “delusioni indelebili”.

La frequentazione con Germano Avolio

Valentina Autiero si è sempre distinta a Uomini e Donneper il suo carattere schietto determinato. Dopo un paio di anni di presenza nel dating show di Canale 5, la responsabile commerciale romana, a ottobre del 2020 è uscita con Germano Avolio.

Tra i due all’inizio pareva esserci qualcosa di più che una semplice amicizia e nonostante lui sembrasse meno preso di lei, la loro frequentazione precedeva a gonfie e vele, fino a quando la dama non ha deciso di uscire dallo show.

Valentina infatti ad un certo punto dice a Germano che se vorrà, potrà cercarla fuori e per un breve periodo sembra che il cavaliere sia stato ben disposto a continuare il loro rapporto “nel mondo reale”.

Il post di Valentina Autiero

In queste ore sul profilo Instagram di Valentia Autiero è apparso un post che riflette l’attuale stato d’animo della dama. Non sembra infatti che la 41enne sia sentimentalmente felice visto che allegando una foto di lei in primo piano, scrive: “Alcune delusioni rimangono indelebili nel nostro cuore… e anche se arrivano gioie nuove uniche inaspettate… non si può smettere di pensarle!! Nei miei pensieri e nel mio cuore sempre e comunque.”

L’Autiero fa intendere che certe ferite non si rimarginano così facilmente ma non specifica a cosa si sta riferendo.

Come sono andate le cose con Germano

In una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Valentia Autiero ha svelato come sono andate realmente le cose con Germano Avolio, una volta usciti dalla trasmissione di Maria De Filippi. La 41enne ha raccontano che in realtà la loro relazione non è mai iniziata e ha fatto sapere che l’ultimo messaggio che si è scambiata con l’ex cavaliere è stato un semplice “Come stai”?

L’Autiero ha inoltre specificato che non lo pensa più ma che lo rispetta perchè in fin dei conti ha fatto parte della sua vita, seppure per un breve periodo. Non hanno continuato semplicemente perchè non vanno d’accordo: “È andata come doveva andare: siamo due persone con caratteri diversi. Inoltre, lui era meno preso e io lo ero di più: così la storia è finita. Sono cose che capitano. In questi casi, non esistono vittima e non esistono carnefici”.

LEGGI ANCHE ———–>“Sei irriconoscibile”, Valentina Autiero accusata dopo il trono over: il web tuona

Il ritorno in TV

L’ex dama tuttavia sarebbe ben disposta a tornare a Uomini e Donne e tentare ancora una volta di trovare l’amore. Ha specificato che lei è sempre pronta a mettersi in gioco: Tutto sommato, la storia con Germano è stata una frequentazione di un mese e mezzo in cui ci siamo visti una decina di volte; a quasi 41 anni, la fine di una relazione così si metabolizza in una certa maniera. Poi, il mio starci male, le mie lacrime sono dovute alla sensibilità che mi contraddistingue, alle emozioni del momento”. Ha sottolineato Valentina.

LEGGI ANCHE ———–>Valentina Autiero lutto difficile da superare, la dedica struggente della dama del trono over

Il suo ritorno a Uomini e Donne è richiesto anche dai suoi follower che dopo aver letto il suo post sulle delusioni non hanno esitato a inviarle messaggi d’affetto, molti dei quali con un’unica richiesta: “Ci manchi”, “Sei bellissima stupenda quando torni in tv”, “Valentina quando torni a uomini e donne???” Cosa farà la 41enne? Seguirà il consiglio dei suoi fan? Staremo a vedere.