Leonardo, la nuova serie in onda su Rai 1: trama e cast

Mercoledì 23 marzo andrà in onda la prima puntata di Leonardo, fiction dedicata all’inventore e artista toscano. Scopriamo di più.

Leonardo è una delle serie più attese del momento dedicata al genio del rinascimento italiano. In ogni puntata la fiction proverà a snocciolare la vita dell’inventore e dell’artista nel tentativo di rappresentarlo anche sotto il profilo umano.

Trama

Leonardo si compone di 4 puntate rispettivamente intitolate: Ritratto di Ginevra de’ Benci, Adorazione dei Magi, Ultima cena e Gioconda. Nel corso degli episodi si passerà dall’infanzia solitaria di Da Vinci fino al primo incontro con Caterina da Cremona nella bottega del maestro Andrea del Verrocchio. Il fil rouge della serie è l’omicidio di Caterina di cui Leonardo viene accusato. Nel corso dell’interrogatorio condotto da Stefano Giraldi, ambizioso ufficiale del Ducato di Milano, l’artista comincia a raccontare la propria vita.

Gli autori di Leonardo

Leonardo nasce da un’idea di Frank Spotnitz, produttore cinematografico e sceneggiatore di origini statunitensi, noto per aver scritto la serie I Medici di cui è anche stato showrunner. L’altra mente della fiction dedicata all’artista toscano è Steve Thompson. I due autori nella scrittura delle varie puntate sono partiti da documenti ufficiali riguardanti Leonardo e il Rinascimento italiano, a cui hanno poi aggiunto elementi di finzione. Come intuibile dai titoli ogni episodio è dedicato a un’opera di Da Vinci e l’obiettivo è quello di far emergere l’animo di un artista descritto come sofferente, tormentato e che non si sente accettato dai suoi pari.

Il cast di Leonardo

Per la realizzazione di Leonardo è stato composto un cast d’eccezione. Ad interpretare l’artista toscano troviamo Aidan Turner, noto attore irlandese. Mentre nei panni di Caterina da Cremona, ritroviamo una delle stelle del momento del cinema italiano Matilda De Angelis. Tra i protagonisti ci sarà anche un volto storico del panorama italiano, Giancarlo Giannini, a cui è stato affidato il ruolo del maestro Andrea Del Verrocchio. Nei panni di Stefano Giraldi, l’uomo incaricato di indagare su Leonardo, Freddie Highmore. A completare il team di attori protagonisti: Carlos Cuevas nei panni di Salai, apprendista e amico fraterno di Leonardo e James D’Arcy nel ruolo dell’antagonista Ludovico Sforza detto il Moro.