Donna anziana trovata morta: i carabinieri stanno interrogando il figlio

I carabinieri stanno indagando a Ferrara in merito alla morte di una pensionata di 75 anni. Al momento stanno interrogando in caserma il figlio, nell’ipotesi, ancora da verificare, che abbia ucciso la madre.

Si tratta di un 48enne con qualche disagio psichico, che si sarebbe autoaccusato. La segnalazione al 112 è arrivata questa mattina da uno psichiatra, che ha detto di aver ricevuto un messaggio da uno sconosciuto: una donna era morta, uccisa dal figlio, in via Ghiara. L’anziana è stata trovata distesa su un letto e i primi controlli del medico legale evidenziano lievi tracce di soffocamento, ma non si escludono altre cause.