Gaspare Allegra, muore a 37 anni il nipote di Matteo Messina Denaro

Gaspare Allegra, avvocato, è morto all’età di 37 anni a causa di un incidente avvenuto durante una escursione sulla Grigna domenica pomeriggio. Siciliano, originario di Castelvetrano, aveva deciso di fare una gita con suo fratello Francesco. Allegra viveva ad Albairate, in provincia di Milano ed era il nipote di Matteo Messina Denaro.

L’incidente

La zona in cui si è verificato l’incidente è Bocchetta di Prada, tra il Comune di Mandello ed Esino Lario. Sono le 14:30 circa quando è partita la richiesta di aiuto. Inizialmente si pensava che il 37enne fosse caduto in una forra, tant’è che è stato attivato anche il soccorso speleologico. Le ricerche del giovane avvocato si sono rivelate sin da subito complicate. Ci son volute, infatti, diverse ore prima di individuare il corpo dall’elicottero. Corpo che è scivolato per oltre 300 metri. Per Gaspare Allegra, però, non c’era più nulla da fare.

L’incidente è avvenuto a 1600 metri di quota e in una zona in cui era ancora presente della neve. Con lui suo fratello, Francesco, rimasto illeso e sotto choc. I due, inoltre, sono usciti per andare a fare una escursione in una giorno di «zona rossa», quando quindi era vietato e non erano in possesso della corretta attrezzatura.