La denuncia del vescovo: “le ostie consacrate rubate e utilizzate per riti satanici”

È la denuncia del vescovo di Foggia, monsignor Vincenzo Pelvi: “Alcuni giorni fa nella villa comunale è stata trovata una particola che noi pensiamo sia consacrata. Da qui, attraverso delle ricerche, si è addivenuti alla presenza a Foggia di alcuni gruppi “satanici” che girano per le parrocchie e che invece di prendere l’eucarestia e nutrirsi di essa, la trattengono sotto la mascherina o in mano e ne fanno usi impropri“.

LEGGI ANCHE: Ragazza passeggia per strada e viene accoltellata da un giovane in bicicletta

La dichiarazione del vescovo è avvenuta durante la messa celebrata in mattinata in cattedrale in onore della Madonna dei Sette Veli, Patrona della città capoluogo. “Abbiamo saputo – ha aggiunto inoltre Pelvi – che in un mese sono state trafugate una trentina di particole. Abbiamo anche saputo che c’è un commercio di particole e che il costo arriva anche a 50 euro”.