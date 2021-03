Richiamato un lotto di salsicce sfuse per rischio salmonella

Il ministero della Salute richiama un lotto di salsicce sfuse prodotte in Friuli-Venezia Giulia: tracce di salmonella in un campione su cinque

Il ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo alimentare per un lotto di salsicce prodotte dal Salumificio Coletti Pierino & C. Snc nello stabilimento di via Pinzano a Forgaria nel Friuli (Udine). Le autorità hanno ritirato dal commercio i prodotti – salsicce sfuse, mignon e piccanti – per un rischio microbiologico.

Salsicce sfuse e salmonella: richiamato il lotto 21702

Il lotto di interessato dal richiamo è il n° 21072 con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21 marzo 2021. Il rischio microbiologico riguarda la presenza di salmonella in un’unità campionaria su cinque.

