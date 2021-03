Una donna vive in una stalla abbandonata: salvata dai carabinieri

Una 45enne, Paola, è stata costretta a vivere in una stalla e a cibarsi di erba con l’aceto. Ora ha trovato l’aiuto di cui ha bisogno.

Paola, una donna 45enne che vive a Pasiano, in provincia di Pordenone, si è trovata in una situazione di grande difficoltà, ma alla fine ha ricevuto aiuto. Per molti anni aveva diretto allevamenti di bestiame in centro Italia ed era giunta a Pasiano, in Friuli, proprio per questo motivo. Purtroppo, all’improvviso, si è trovata senza lavoro e a dover vivere in una stalla abbandonata. La costruzione, non aveva acqua corrente o energie elettrica.

Donna in grande difficoltà: la sua storia

Paola, per sfamarsi, è dovuta ricorrere a rimedi di emergenza, come ha raccontato a Il Gazzettino “per settimane ho mangiato l’erba dei campi bagnata dall’aceto. Era l’unico modo“. La donna ha provato, sulla sua pelle, anche l’indifferenza di molte persone. Infatti doveva camminare per molti chilometri per prendere l’acqua e nessuno le ha mai offerto un po’ di solidarietà. Nel frattempo, però, non è rimasta con le mani in mano. Ha inoltrato richiesta di sostegno al sindaco e ai servizi sociali, ma è stato tutto inutile. “Mi hanno negato tutto perchè non risiedo in Friuli. Mi hanno negato anche la dignità” ha spiegato la donna, alludendo anche a debiti non saldati nei suoi confronti per il lavoro svolto.

Finalmente, a un certo punto, ha incontrato delle persone che l’hanno aiutata a tirarsi un po’ fuori da questa bruttissima situazione. Il comandante dei carabiniero Scarda l’ha assistita per alcune pratiche, mentre in suo soccorso sono arrivati anche gli appartenenti alla Radiomobile di Sacile. L’ufficiale Perin, insieme ai colleghi, si è dato da fare per procurarle un gruppo elettrogeno e una batteria da camion per farlo funzionare in modo da avere l’energia elettrica. Poi le hanno fornito taniche d’acqua per lavarsi, vestiti, cibo e, soprattutto, la loro umanità. Ora Paola può contare sul reddito di cittadinanza, in attesa che le cose cambino in meglio. Per i carabinieri ha parole di eterna gratitudine. “Sono stati loro a salvarmi. a ridarmi la dignità e a farmi sentire viva” ha dichiarato la donna.