Ragazza di 14 anni si getta dalla finestra della scuola: è gravissima

La giovane ha lasciato una lunga lettera di addio in cui chiede scusa, la procura ha aperto un’inchiesta.

Una studentessa liceale di 14 anni si è lanciata dalla finestra del secondo piano del liceo scientifico che frequenta. La tragedia nel primo pomeriggio a Sant’Agata di Militello, grosso centro del messinese. La giovane come apprende l’Adnkronos, ha lasciato una lunga lettera di addio in cui chiede scusa ai genitori e agli amici per l’estremo gesto.

LEGGI ANCHE: “Sono stanca, riposo un po’”, poi la tragedia: Francesca muore a 24 anni

Le sue condizioni sono ritenute gravissime. La giovane è stata portata in elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina dove è in prognosi riservata. Non si conoscono i motivi del gesto. La Procura di Patti (Messina), guidata dal Procuratore Angelo Vittorio Cavalli, ha aperto una inchiesta. In queste ore vengono sentiti i genitori della ragazzina.