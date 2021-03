Una donna di 35 anni è stata ricoverata in ospedale per una trombosi dopo aver ricevuto una dose di AstraZeneca.

Di nuovo problemi per AstraZeneca. Una donna di 35 anni di Latina che solo una settimana fa aveva ricevuto la prima somministrazione del vaccino AstraZeneca, ha avuto una trombosi e adesso è ricoverata presso il reparto di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Goretti. diretto dal dottor Massimo Aiuti.

“Le sue condizioni sono molto serie”

Dopo la somministrazione la donna aveva presentato alcuni sintomi tipici dopo la vaccinazione come la febbre, successivamente, dopo una settimana, ha iniziato ad avvertire una cefalea. La donna è stata poi ammessa in ospedale con una trombosi. Il dottor Aiuti ha commentato così il caso, seguito da un team multidisciplinare dell’ospedale di Latina: “le condizioni sono molto serie. In Italia si tratta del primo caso simile, ce ne sono forse una decina in Europa”. La vicenda è stata segnalata all’Aifa (l’Agenzia Italia del Farmaco). Il 15 marzo scorso c’era stato un blocco del vaccino AstraZeneca in via precauzionale.