Bollettino coronavirus 23 marzo: 18.765 contagi, 551 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 23 marzo, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 18.765 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 13.846. Sono invece 551 le vittime in un giorno (ieri erano state 386). Un dato giornaliero così alto di vittime non si registrava dal 26 gennaio, quando i morti per Covid furono 541. Sono 335.189 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 169.196. Il tasso di positività è del 5,6% (ieri era all’8,1%), in calo del 2,5%.

Sono 3.546 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 36 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 317, (ieri erano stati 227). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.428 persone, con un incremento di 379 unità nelle ultime 24 ore.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.419.616 , i morti salgono invece a 105.879. Ci sono 560.654 attualmente positivi, in calo di 2.413 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.753.083 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 20.601. In isolamento domiciliare ci sono 528.680 persone (-2.828 rispetto a ieri)

Veneto, +1.966 contagi e 52 decessi in 24 ore

Sono 1.966 i positivi al Covid in più nelle ultime 24, ore mentre i decessi sono 52. Il dato emerge dal bollettino quotidiano della Regione Veneto. Il bilancio complessivo della crisi sanitaria è di 369.502 infetti e 10.414 vittime. Cresce sempre la pressione negli ospedali: i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti medici sono 1.753 (+39) (rpt: +39). I pazienti delle terapie intensive sono 260 (+16) (rpt: +16).

Puglia, 46 morti e 1664 positivi (12,4% dei test)

In Puglia oggi sono stati registrati 1.664 casi positivi al Covid su 13.390 test, con una percentuale di positività del 12,4% (ieri era il 17,3%). Sono stati registrati anche 46 decessi. I casi positivi sono distribuiti 638 (rpt 638) in provincia di Bari, 69 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia BAT, 204 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 354 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 12 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono 22 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.781.850 test, 130.912 sono i pazienti guariti e 43.594 gli attualmente positivi, 2.011 dei quali ricoverati in ospedale (76 in più di ieri). Dall’inizio della pandemia sono deceduti complessivamente 4.531 pugliesi.

Lazio, 1491 casi, 700 a Roma

Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (+4.746) e oltre 20 mila antigenici per un totale di circa 34 mila test, si registrano 1.491 casi positivi (+84), 26 decessi (+7) e +1.141 i guariti. Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 4%. I casi a Roma citta’ sono a quota 700.

In Friuli Venezia Giulia 548 casi su 10.178 test, 22 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 10.178 test sono state rilevate 548 positività al Covid: 311 da 6.764 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 4,59%; 237 da 3.414 test rapidi antigenici (6,94%). I decessi registrati sono 19, a cui se ne aggiungono 2 risalenti a febbraio e 1 all’11 marzo. I ricoveri nelle terapie intensive sono 83 (+1) mentre quelli in altri reparti risultano essere 620 (+9). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.166, con la seguente suddivisione territoriale: 688 a Trieste, 1.637 a Udine, 624 a Pordenone e 217 a Gorizia. I totalmente guariti sono 70.172, i clinicamente guariti 2.990, mentre le persone in isolamento oggi sono 15.577. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al virus complessivamente 92.608 persone con la seguente suddivisione territoriale: 17.210 a Trieste, 44.638 a Udine, 18.583 a Pordenone, 11.153 a Gorizia e 1024 da fuori regione.

Marche, 405 casi nuove diagnosi e 129 ‘antigenici’

Nelle Marche 405 positivi in un giorno tra le nuove diagnosi con rapporto positivi testati pari l “15.2%”. Nel Percorso Screening Antigenico effettuati 1.106 test e riscontrati 129 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 12%. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: nelle ultime 24 ore testati 4.522 tamponi: 2.658 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.106 nello screening con percorso Antigenico) e 1.864 nel percorso guariti. Scende la percentuale dei contagiati della provincia di Ancona (112, 28,3%; 148, 55% ieri). A livello provinciale seguono per numero di casi: Pesaro Urbino (95), Macerata (88), Ascoli Piceno (68), Fermo (28); da fuori regione 18. Tra i contagiati 58 persone con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (115), contatti stretti di casi positivi (121), in setting lavorativo (11), in ambiente di vita/socialità (2), in setting assistenziale (3), con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2), screening percorso sanitario (4) e un caso da fuori regione. Per altri 88 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Tornano a salire positivi in Calabria +317, 2 vittime

Tornano a salire i nuovi positivi in Calabria (317, ieri 156) ma con un numero quasi doppio di tamponi fatti (3.142). Le vittime sono 2 con il totale che si aggiorna a 777. In crescita di 8 unità i ricoveri in area medica (323) mentre restano stabili a 33 i degenti in terapia intensiva. Gli isolati a domicilio sono 8.557 (+194) ed i guariti 34.294 (+113). In salita (+202) i casi attivi che sono complessivamente 8.913. I casi confermati oggi sono a: Cosenza 104, Catanzaro 81, Crotone 55, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 66. Ad oggi sono stati sottoposti a test 606.325 soggetti per un totale di 644.229 tamponi con 43.984 positivi. Questi i dati giornalieri della pandemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.052 (74 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 17 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 17 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 13 in terapia intensiva, 3.916 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.190 (8.868 guariti, 322 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.186 (35 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 21 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 2.106 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.113 (4007 guariti, 106 deceduti). Crotone: casi attivi 771 (32 in reparto; 739 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.838 (2.789 guariti, 49 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 525 (16 ricoverati, 509 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.595 (3.529 guariti, 66 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.329 (76 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 10 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.237 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.026 (14.792 guariti, 234 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).

In Abruzzo 188 nuovi casi e altri 18 morti

Sono 188 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.837 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,90% dei campioni. Si registrano altri 18 decessi. Il bilancio delle vittime sale a 2.041. Scendono i ricoveri, che passano dai 759 di ieri ai 744 di oggi. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 88 anni Quelli con meno di 19 anni sono 30, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 8 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. I 18 decessi, 13 dei quali relativi ai giorni scorsi ma comunicati solo oggi, riguardano persone di età compresa tra 41 e 102 anni: 4 in provincia di Chieti e 14 in provincia di Pescara. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 49966 dimessi/guariti (+343 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 10895 (-173): 657 pazienti (-13 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 87 (-2, con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10151 (-158 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. La località con più nuovi casi è L’Aquila (36), seguita da Pescara (19). Del totale dei casi positivi, 15.063 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+64), 16.034 in provincia di Chieti (+44), 16.686 in provincia di Pescara (+39), 14.417 in provincia di Teramo (+41), 512 fuori regione (+1) e 190 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

159 casi in Sardegna e 2 decessi, calano ricoverati

Non cala la curva epidemiologica in Sardegna dove nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 159 nuovi casi e un tasso di positività che all’1,8% su 8.510 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Si registrano due nuovi decessi (1.216 in tutto), mentre cala nuovamente la pressione negli ospedali: 172 i pazienti attualmente ricoverati nei reparti non intensivi (-13), mentre sono 24 (+2) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.971. I guariti sono complessivamente 29.009 (+74), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 185. Sul territorio, dei 43.577 casi positivi complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza, 10.846 (+49) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.897 (+16) nel Sud Sardegna, 3.588 (+16) a Oristano, 8.547 (+34) a Nuoro, 13.699 (+44) a Sassari.

