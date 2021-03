Makari, anticipazioni quarta puntata: il finale di stagione

I gialli di Makari appassionano i telespettatori e c’è molta attesa per la quarta e ultima puntata, che andrà in onda lunedì 29 marzo su Rai 1 alle 21.25. Ecco le anticipazioni

Il successo di Makari

Non c’è solo Il commissario Montalbanoa catalizzare l’attenzione di milioni di telespettatori. Makari, la nuova fiction di Rai 1 ambientate anch’essa in Sicilia, nel trapanese, è un successone. I misteri e i delitti del giornalista Saverio Lamanna, interpretato dal bravissimo Claudio Gioè, fanno emozionare e regalano momenti di suspense e di quesiti da risolvere molto intriganti.

La miniserie, composta da quattro puntate, dirette da Michele Soavi, sta giungendo al termine, con l’arrivo dell’ultima puntata. Cosa racconterà? Scopriamolo

La fabbrica delle stelle

Il 29 marzo su Rai 1 alle 21.25, andrà in onda la quarta e ultima puntata di Makari, dal titlo “La fabbrica delle stelle”. Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore, saluteranno così i telespettatori che si sono appassionati alle vicende misteriose, sentimentali e tragicomiche, tratte dai romanzi di Gaetano Savatteri. Saverio Lamanna nell’ultima puntata avrà un nuovo caso da risolvere, ossia la la morte di Gea De Simone, che lui avrebbe dovuto proteggere a tutti i costi. Ma andiamo per ordine.

Nell’ultima puntata di Makari, Suleima ha ottenuto il lavoro a Milano e per questo motivo dovrà salutare Saverio. I due dovranno decidere se se continuare a stare insieme o meno. Come se non bastasse Suleima è anche particolarmente nervose e tesa per una novità che deve comunicare al suo compagno ma niente va senza complicazioni.

Saverio infatti, a causa della cronica penuria di soldi, non può rifiutare a sua volta un nuovo lavoro. Il giornalista viene assunto dalla ricca Flaminia De Simone per fare da press agent al film di sua sorella Gea, regista e produttrice.

Il film tra l’altro partecipa a un importante festival siciliano e per questo motivo Saverio deve partire subito, insieme a Piccionello, il quale non disdegna affatto il suo improvviso ingresso nel fantastico mondo festivaliero. Esiste però un motivo reale sull’assunzione di Saverio. Il lavoro di ufficio stampa infatti è poco più di una copertura. Il giornalista deve proteggere Gea dal violento fidanzato, Alo Pereira, che l’ha già picchiata molte volte e sembra sempre più fuori controllo. Saverio però non riesce a tenere al sicuro la donna e una mattina Gea De Simone viene trovata morta, assassinata. Saverio è assalito dai sensi senso di colpa e per questo motivo, più determinato che mai, decide che non andrà via finché non troverà il colpevole.

La seconda stagione

Con l’arrivo dell’ultima puntata la domanda che tutti si chiedono è se Makari avrà o meno un seguito, una seconda stagione. Carlo Degli Espositi, produttore del progetto e della Palomar, durante la conferenza stampa ha fatto ben sperare.

Gli ascolti in TV hanno dato segnali forti e la stessa Ester Pantano a Fanpage.it ha dichiarato: “Penso proprio che si possa fare una seconda stagione”. I fan a questo punto possono stare tranquilli: potranno rivedere presto Lamanna all’opera sullo sfondo spettacolare della Sicilia.