Benji e Bella sposi: l’attrice ha detto sì

Benjamin Mascolo e Bella Thorne presto sposi: su Instagram la foto che annuncia il matrimonio e gli auguri di Fede.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno deciso di fare il grande passo. Lui, 27 anni, originario di Modena, è un ex membro del duo Benji & Fede insieme a Federico Rossi. Dopo la fine della collaborazione nel 2020, è tornato a occuparsi di musica con lo pseudonimo di B3n pubblicando il suo primo album da solista il 26 febbraio di quest’anno. Lei, 24 anni, originaria della Florida, è un’attrice di successo, conosciuta principalmente per aver interpretato Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo e Paige Townsen nella serie teen drama Famous in Love.

La storia tra Benji e Bella

Sembra che il cantante abbia conosciuto Bella attraverso Instagram: nel 2016, infatti, l’attrice ha preso l’iniziativa commentando le foto del ragazzo. La loro relazione è stata annunciata al mondo attraverso la foto di un loro bacio al festival di Coachella, pubblicata sempre sui social. Sembra che il loro amore sia nato proprio lì, dopo aver vissuto a stretto contatto per una settimana. La prima foto di Benji sul profilo di Bella risale invece al 2019. Da allora la loro storia è andata avanti fino ad arrivare a oggi.

La dichiarazione di Benjamin

Nonostante la giovane età, la distanza geografica e il caratterino per niente docile dell’attrice, famosa da quando era bambina, Benjamin sembra deciso a portare avanti la loro relazione:

Sì, lei è unica, è stupenda, ma non è perfetta. E io? Beh, io sono poco più che un disastro, un vagabondo che naviga in lungo e in largo in cerca di risposte. Eppure ci siamo incontrati per caso, a metà strada tra il mio percorso e il suo, e abbiamo deciso di camminare insieme mano per mano. Non è perfetto, ma è bellissimo così, e non lo vorrei in nessun altro modo.

La notizia del matrimonio

Una confessione d’amore a cui non poteva che far seguito la proposta di matrimonio. Un passo importante per una coppia così giovane eppure così affiatata. Tanto che Bella non ci ha pensato due volte ad accettare. La notizia è stata quindi subito diffusa sui profili social della coppia:

“She said YES 💍🖤” (ha detto “Sì”), si legge sull’account Instagram di Benjamin. La didascalia accompagna una serie di foto con Bella che sfoggia il suo anello di fidanzamento, coronate dallo scatto di un bacio appassionato.

I commenti dei fan e l’augurio di Fede

Immediatamente sono piovuti i commenti dei follower che seguono con interesse la coppia, nonché gli auguri dell’ex compagno di avventura Federico Rossi (a sua volta fidanzato con Paola Di Benedetto). Sempre su Instagram Fede si è congratulato con l’amico e ha commentato così la notizia:

Appena me l’hai confessato ho esternato una reazione degna dei 10 anni di amicizia, congratulazioni fratello, per tutto ❤️🏎☮️

Una dichiarazione sincera di amicizia, segno del legame che tuttora unisce i due cantanti nonostante la separazione artistica e che dovrebbe essere d’esempio per molti altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

