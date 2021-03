Migranti, Lamorgese: “Aumento degli sbarchi dalla Libia, l’Ue intervenga”

Migranti, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: “In aumento gli sbarchi dalla Libia, intervenga l’Ue. L’Italia continua a chiedere il meccanismo operativo di solidarietà”. Nel 2021 rimpatriate 776 persone, 367 in Tunisia

Si registra “un aumento dei flussi migratori provenienti soprattutto dalla Libia dove, dopo un lungo periodo di instabilità, si è appena insediato un governo di unità nazionale con l’obiettivo di portare i libici alle elezioni il prossimo 24 dicembre. Ho già preso contatto con il mio omologo libico, Khaled Mazen, e conto quanto prima di incontrarlo”. Lo dice in un’intervista a La Repubblica il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Sbarchi dalla Libia, Lamorgese: “Intervenga l’Ue”

“I dati evidenziano – spiega – l’assoluta urgenza di un intervento concreto dell’Unione europea che preceda gli esiti del complesso negoziato sul patto sull’immigrazione e l’asilo”. Bisogna ripartire “dallo spirito di Malta che, da settembre del 2019, ha consentito di trasferire in Europa 987 richiedenti asilo, l’89% degli sbarcati in Italia. Per la loro ricollocazione hanno dato la loro disponibilità alcuni Paesi a noi più vicini, come la Francia, la Germania, la Spagna e il Portogallo”.

E aggiunge: “L’Italia continua a chiedere in tutte le sedi europee un meccanismo operativo di solidarietà, sostenuto dai Paesi che condividono con noi i principi del rispetto dei diritti umani, in grado di partire dai prossimi mesi”. L’autorevolezza “di cui gode il presidente del Consiglio in tutte le sedi internazionali agevolerà questo difficile percorso”.

C’è inoltre il nodo dei barchini fantasma. “Un fenomeno che c’è sempre stato ma è cresciuto nell’ultimo anno anche per la crisi economica che ha colpito Paesi come la Tunisia, determinando la partenza verso l’Europa anche di intere famiglie di un ceto medio impoverito dalla pandemia”.

Migranti: “Potenziamo rimpatri e ricollocamenti”

Con il gruppo Med5 “abbiamo chiesto alla Commissione di potenziare gli accordi di partenariato con i Paesi di origine e di transito dei flussi – dice sempre a Repubblica -. In questo modo saremo in grado anche di prevenire la tratta di migranti, la perdita di vite umane e di promuovere rimpatri effettivi”.

