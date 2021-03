Violenza sessuale, agli arresti ginecologo e assessore Ciarrocchi

Violenza sessuale, agli arresti domiciliari ginecologo e assessore Ciarrocchi. Una donna lo ha accusato di essere andato oltre la mera visita medica

È finito agli arresti domiciliari il ginecologo e assessore all’urbanistica di Montorio (Teramo) Francesco Ciarrocchi, 65 anni, con l’accusa di violenza sessuale. Una donna lo ha accusato di essere andato oltre la mera visita medica. L’indagine è condotta dalla Squadra Mobile della Questura con massima riservatezza. L’assessore, tramite il suo legale ha dato le dimissioni. Il sindaco di Montorio, Fabio Altitonante, spiega che si tratta di un modo «per non dare atto a strumentalizzazioni visto che la questione nulla c’entra con la sua carica».

«Abbiamo appreso che ieri il dottor Ciarrocchi, assessore a Montorio, è stato raggiunto da una misura cautelare domiciliare», ha detto il primo cittadino di Montorio. «Preciso subito che non è stato contestato nulla che abbia a che fare con il suo mandato da amministratore. È una questione personale, legata alla sua vita privata. Sono coinvolte delle famiglie, quindi la questione merita la delicatezza del caso». Poi prosegue: «Il dottor Ciarrocchi ha deciso, come mi ha annunciato per le vie brevi il suo avvocato, di dimettersi da assessore, per non dare adito a strumentalizzazioni, visto che la questione nulla c’entra con la sua carica da assessore. Sono fiducioso nell’azione della magistratura e confido che sarà fatta chiarezza al più presto».

Ciarrocchi lavora alla Asl Teramo come ginecologo. Dopo la notizia degli arresti domiciliari, su Facebook alcuni pazienti e amici hanno lasciato messaggi:«Caro amico mio, finito lo show che qualcuno ha voluto fare camminerai a testa alta ancora di più perché gli attestati di stima che stai ricevendo sono la risposta alle accuse false e ridicole che ti sono giunte, forza amico caro la gente come noi combatte e vince».