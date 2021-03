Previsioni Meteo DOMANI venerdì 26 marzo | TORNA IL MALTEMPO

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 26 marzo. Al nord nuvolosità in aumento con locali piogge, sin dal mattino, in Liguria e a ridosso dei rilievi centro occidentali in serata. Al centro nuvolosità in parziale aumento, specie sulle regioni tirreniche, con qualche piovasco tra Toscana e Umbria. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, specie sui settori ionici; tendenza ad aumento della nuvolosità sui versanti tirrenici. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 26 marzo 2021.

nord:

Nubi compatte su Liguria, appennino emiliano-romagnolo, Piemonte e restanti aree alpine e prealpine, con locali piogge dalla mattinata su Liguria, appennino emiliano e settori alpini di Piemonte e Lombardia. Scarsa nuvolosità sul resto del settentrione in aumento durante il pomeriggio. Foschie anche dense e locali banchi di nebbia sono attesi durante la notte e al primo mattino sulla pianura padano-veneta.

centro e Sardegna:

Molte nubi sulla porzione più settentrionale toscana con deboli precipitazioni associate. Nuvolosità irregolare, a tratti consistente, sul restante territorio toscano, nonché su Umbria, Lazio e rimanente settore appenninico, con gli addensamenti maggiori attesi tra tardo mattino e pomeriggio sulle aree interne ed appenniniche dove non è escluso qualche breve rovescio. Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna, nonché lungo le coste e l’immediato entroterra di Marche e Abruzzo.

Nottetempo e al primo mattino foschie anche dense e locali banchi di nebbia su Sardegna occidentale e settori peninsulari tirrenici.

sud e Sicilia:

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti fino al tardo mattino su Sicilia nord-orientale e Calabria centromeridionale.

Dalle prime ore pomeridiane tuttavia, annuvolamenti più consistenti interesseranno le restanti regioni tirreniche e saranno responsabili di occasionali e brevi rovesci su appennino molisano e campano, nonché sulla Basilicata tirrenica.

temperature:

Minime in lieve diminuzione su aree alpine centro-occidentali e localmente sulla Puglia. Senza variazioni di rilievo sulle restanti zone di Piemonte, Lombardia, Trentino alto-Adige, nonché su Emilia-Romagna e Basilicata ionica. In aumento sul resto d’italia. Massime in calo su Valle d’Aosta, nord Piemonte e Toscana settentrionale. Stazionarie sul resto del nord e della Toscana, nonché su Marche, Umbria, Lazio e Campania settentrionale. In lieve aumento su Sardegna ed Abruzzo, più deciso sulle altre regioni meridionali.

venti:

Per lo più deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio e in lenta rotazione dai quadranti meridionali su Sardegna, Liguria, Sicilia occidentale e centro peninsulare.

mari:

Generalmente poco mosso l’adriatico.

Da poco mossi a mossi gli altri bacini.