Sondaggi, Mario Draghi Premier ha dato vantaggio alla Lega. Ma meno a Salvini

La Lega è primo partito in Italia. Secondo un sondaggio Ipsos, il partito di Matteo Salvini ha maggiormente guadagnato, rispetto ad altri, dall’entrata nel governo Draghi. Una scelta che potrebbe portare il partito a trasformarsi definitivamente in forza “di governo”, ma a discapito del suo leader.

Mario Draghi ha cambiato gli equilibri, ha rimescolato i partiti, ha modificato le forze. Secondo un sondaggio Ipsos, in queste prime settimane come presidente del Consiglio, la figura del nuovo Premier sembra convincere il 48% degli elettori. Delusi il 28%, mentre il restante 24% degli intervistati non esprime una valutazione. Secondo gli italiani, a beneficiare maggiormente del cambio di guardia sarebbe stata maggiormente la Lega, secondo il 23% delle risposte. Seguono il Pd al 13%; Forza Italia al 12%; il M5S al 7%, Italia Viva al 3%; Articolo 1 – Mdp all’ 1%.

La Lega di Matteo Salviniè primo partito in Italia, nonostante qualche variazione negli ultimi sondaggi. Il partito, che sembrava perdere colpi dopo la guida all’esecutivo di diversi anni fa, ha invece ripreso forza e gode ora di un ruolo di privilegio. Del resto, la gestione della pandemia, unita alla crisi di governo, ha avuto un ruolo determinante nelle variazioni dei gradimenti e delle preferenze, dando vantaggio ad alcuni e svantaggio ad altri. Ma, se la perdita è evidente per alcuni partiti come il M5s, la Lega è sempre in testa e non si smuove dalla prima posizione.

E Salvini?

Il partito di Salvini potrebbe avere tutti i numeri per trasformarsi in una forza di Governo dal peso effettivo e già adesso sembra essere sempre più dominante nelle scelte dell’Esecutivo. Se il cambio di governo fa fatica a rendersi evidente, il cambio di maggioranza sembra notarsi di più. Eppure, se la forza del Partito è evidente, il gradimento di Matteo Salvini non lo è così tanto. Secondo il già citato sondaggio Ipsos, Giuseppe Conte è primo nel gradimento dei leader con il 61% delle preferenze. Secondo il ministro della Salute Roberto Speranza al 41%; terza la presidente FdI Giorgia Meloni al 37%; quarto Matteo Salvini al 33%, seguito dal segretario Pd Enrico Letta al 32%; da Silvio Berlusconi al 29%; da Vito Crimi al 18% e infine da Matteo Renzi al 12%.

Lega nuova forza di Governo?

Della scelta di appoggiare il nuovo esecutivo, Matteo Salvini non si pente. “Draghi è stato sintetico, documentato pratico e concreto. È un altro vivere rispetto al passato: la Lega si trova a suo agio”, ha detto ieri mattina il leader della Lega commentando con i cronisti l’intervento del premier al Senato. E, del resto, le richieste di Matteo Salvini sono state accontentate. Da tempo aveva chiesto la rimozione di Domenico Arcuried una rivisitazione del Comitato tecnico scientifico. Quanto ai vaccini, da subito Salvini ha spinto per accelerare sulla campagna e in effetti Mario Draghi sembra muoversi su questo fronte. L’ultima questione riguarda le riaperture.

Matteo Salvini ha chiesto al presidente del Consiglio di “programmare un percorso per restituire agli italiani il diritto di vivere, di studiare, di amare, di lavorare, il decreto sostegni più efficiente è far riaprire i negozi, i ristoranti, le attività sportive culturali educative“. Nel suo intervento in Senato, in seguito alle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo, ha poi ringraziato il Presidente per aver parlato della riapertura di asili nido, scuole materne ed elementari dopo Pasqua.