Curato in ospedale, ma continua ad avere dolori al petto. Poi la scoperta

Un uomo di 36 anni, dopo essere stato accoltellato viene curato in ospedale. Nonostante ciò, a distanza di un anno dall’accaduto continua ad avere dolori al petto. È successo a Kidapawan City, nelle Filippine.

L’incredibile scoperta

Il protagonista della storia è Kent Ryan. Il 36enne, nel gennaio 2020, terminata la sua giornata di lavoro è stato brutalmente attaccato con un coltello. Trasportato immediatamente in ospedale, i medici hanno medicato la ferita e gli hanno dato degli antidolorifici. Nonostante le cure, a distanza di un anno, Kent Ryan continua a sentire uno strano dolore al petto. Cosa sarà successo?

Kent Ryan, minatore di professione, ha dovuto eseguire una radiografia prima di iniziare un nuovo lavoro. Dai risultati dell’esame è saltata fuori una incredibile scoperta. I medici, infatti, gli avrebbero lasciato una lama vicino la gabbia toracica. Questo errore non permetterò a Kent di iniziare subito il nuovo lavoro poiché deve attendere che la rimozione della lama. «Mi sono sempre chiesto perché sentivo dolore al petto quando faceva freddo. – racconta Kent Ryan – Non avevo idea di avere un coltello nel petto. Il dolore non è mai stato così forte da andare dal medico, aspettavo sempre che passasse». Il 36enne, però, non denuncerà: «I medici non hanno controllato correttamente le mie ferite l’anno scorso, quindi credo che siano in parte colpevoli. Dovrebbero risolvere questo problema. Non sporgerò denuncia, voglio solo che rimuovano il coltello in modo da poter iniziare a lavorare nella mia nuova azienda».