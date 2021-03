Scontro frontale tra due treni, il bilancio è tragico: 32 morti, 91 i feriti

Il tragico incidente tra due treni avvenuto in Egitto ha provocato la morte di 32 passeggeri. 91 sono, invece, i feriti.

In Egitto, nella località di Tahta, è avvenuto un tragico scontro frontale tra due treni. Dal Ministero della Salute fanno sapere che, al momento, nell’incidente hanno perso la vita 32 passeggeri, 91 sono, invece, i feriti. Sul luogo è giunto anche Kamel El-Wazir, il Ministro dei Trasporti, il quale sembra abbia chiesto l’arresto dei due conducenti. A questo si aggiunge la richiesta di formare un comitato tecnico che si occuperà di ricostruire la dinamica dell’incidente. Giungono, inoltre, notizie che gli ospedali abbiano richiesto lo stato di allerta.

LEGGI ANCHE: Reddito di cittadinanza, la proposta: «Estenderlo a immigrati e famiglie numerose»

At least 32 people have been killed after two trains collided close to the Nile-side town of Tahta, around 230 miles south of Cairo.

Read more here: https://t.co/JNaUpoOgvPpic.twitter.com/tgtEVSpB0f

— Sky News (@SkyNews) March 26, 2021