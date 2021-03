Militare investito e ucciso in autostrada per salvare altre persone

Un militare 22enne è stato travolto mentre stava aiutando i passeggeri di un’auto coinvolta in un incidente. Il giovane è morto.

Intorno alle 23 di giovedì 25 marzo, il militare 22enne Riccardo Maestrale è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale sull’Autostrada A20, vicino al viadotto Tarantonio, tra Messina e Palermo. Stando a una prima ricostruzione di quanto avvenuto il giovane, originario di Lecco, ma residente a Milazzo, avrebbe pagato con la propria vita la sua generosità.

Incidente multiplo

Maestrale, infatti è perito nel tentativo di soccorrere delle persone. Il militare, in servizio a Cosenza, era a bordo di una Pegeot 208 insieme al fratello quando, avendo notato un vasto tamponamento appena accaduto pochi metri più avanti, ha deciso di intervenire per aiutare i passeggeri delle vetture coinvolte.

Leggi anche: Furgone infilzato dal guardrail, 25enne muore in un incidente stradale

Leggi anche: Bambino di 4 anni muore in un drammatico incidente stradale

Purtroppo, mentre stava eseguendo queste operazioni è sopraggiunta una Ford EcoSport che ha investito in pieno Maestrale e suo fratello. Il militare non ha avuto scampo, mentre il fratello è ricoverato in gravi condizioni presso il Policlinico di Messina. Subito, sul luogo dell’incidente, sono sopraggiunti la Polizia stradale, tre mezzi dei vigili del fuoco e gli uomini del 118 che hanno trasportato tutti i feriti in ospedale. Ora, su quanto avvenuto, è stata aperta un’inchiesta.