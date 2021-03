Susy stroncata da un brutto male a 39 anni, la dedica al figlio:«Ti amo, la tua mamma pasticciona». Aveva un mieloma multiplo

Aveva solo 39 anni Susy Verde, mamma di un bimbo di 6 anni e sposata da 7 con Fabrizio: purtroppo un mieloma multiplo con cui ha combattuto per 5 lunghi anni, alla fine ha avuto la meglio e l’ha portata via. Profondo il cordoglio del mondo del volontariato e dei vigili del fuoco di Napoli. Susy è morta stanotte, dopo aver lottato con grande coraggio contro una rara forma di cancro che colpisce il midollo osseo. Tra un mese avrebbe compiuto 39 anni e il settimo anniversario di matrimonio con il marito Fabrizio.

Nel mese di febbraio il loro figlio Diego aveva compiuto 6 anni ed è stato l’ultimo momento felice della loro famiglia: le candeline sulla torta del bimbo e la madre che lo stringe forte a sé. E la dedica:«Auguri al mio amore grande. Con la testa super dura proprio come me. E come diciamo noi, ti amo all’infinito. La tua mamma pasticciona».

Negli ultimi giorni, quando Susy era peggiorata, in tanti dal mondo del volontariato e dei vigili del fuoco (di cui Susy faceva parte col padre Santino) sono accorsi per donarle il sangue, presentandosi al Cardarelli di Napoli. Il padre ha voluto salutare sua figlia postando delle foto di Susy che sale in vetta alla scala dei vigili del fuoco:«Figlia mia, questa volta non ti sei fermata in cima, sei andata oltre. Con la tua preziosa luce per illuminare il cielo e la strada del tuo piccolo Diego».