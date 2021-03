Non è la Rai, che fine hanno fatto le gemelline Costanzo? Eccole oggi

Sono state le gemelle di Non è la Rai, il programma cult anni 90 di Gianni Boncompagni. Identiche e inseparabili anche nelle esibizioni Eleonora e Nicoletta Costanzo, hanno fatto ballare, assieme alle loro colleghe, milioni di adolescenti davanti al piccolo schermo. Che fine hanno fatto? Scopriamolo

Le gemelline di Non è la Rai

Eleonora e Nicoletta Costanzo hanno fatto parte di quel mondo fatto di luci, canzoni, sorrisi e ammiccamenti che hanno caratterizzato i pomeriggi degli adolescenti italiani negli anni 90: Non è la Rai.Le ragazze di Non è la Rai sono delle vere icone di quel periodo indimenticabile. Come le figurine e i poster su cui sono apparse, tappezzando così le camerette dei quindicenni.

Tra le ragazze di Non è la Rai c’erano le gemelline Eleonora e Nicoletta Costanzo. Ricciole e bionde agli inizi, come due perfette Candy Candy e sbarazzine con un taglio cortissimo dopo, un pò più grandicelle. Del resto gli adolescenti crescono in fretta da un anno all’altro.

Dopo il programma il diploma di ragioneria

Ovviamente anche per loro vale la domanda che si pone consuetamente quando si entra nel radar Non è la Rai: che fine hanno fatto? Ebbene, le gemelline non hanno proseguito la strada del mondo dello spettacolo. Da un’intervista del Tgcom di qualche anno fa, si scopre che Eleonora non rifarebbe più il programma di Boncompagni: “Avevo solo 13 anni, oggi sono una donna con altre priorità. Sia chiaro, io non rinnego nulla, sono cresciuta con quella trasmissione, è stata un’occasione stupenda che mi ha permesso anche di guadagnare dei soldini che mi sono ritrovata a 18 anni grazie ai miei genitori.”

Entrambe hanno raccontato che finito il programma hanno continuato a studiare e si sono diplomate in ragioneria. Non hanno continuato gli studi perchè hanno iniziato subito a lavorare, aprendo due negozi di abbigliamento a Roma. “Siamo sempre state affascinate dal mondo della moda, volevamo anche creare una nostra linea di abbigliamento e se non lo abbiamo fatto è stato solo per pigrizia e perché anche questo sta cominciando ad essere fatto un po’ da tutti, invece noi vorremmo farlo in modo professionale” Dichiaravano una decina di anni fa

Cosa fanno oggi le gemelle Costanzo

Oggi Eleonora Costanzo è una libera professionista nel mondo della moda. Dalle informazioni di prima mano che ha MeteoWeek, vive stabilmente a Milano e lavora per la casa di moda FENDI, e l’azienda statunitense Micheal Kors.

Nicoletta Costanzo, vive a Roma, e lavora nel campo della medicina estetica, come advisor di diversi professionisti, tra cui negli ultimi anni Simonetta Ruzzu e Giacomo Urtis. Sono felici della loro vita e non hanno rimpianti per non aver proseguito nel mondo dello spettacolo: “per fare questo mestiere o sei particolarmente bella o sei brava. Io non mi ritengo abbastanza bella e per diventare brava avrei dovuto studiare. Sono semplicemente una persona normale.” Ha puntualizzato Eleonora.

Entrambe, che oggi portano i capelli scuri e lunghi sulle spalle, hanno un account Instagram con 9.059 follower, dove condividono foto che le ritraggono insieme. Ed è davvero difficile distinguerle ancora adesso all’età di 41 anni da qualche giorno! Da quello che trapela dagli scatti una twin è fidanzatissima, ma l’altra è single!!!

Riguardo infine alla rivalità che c’era tra le ragazze in trasmissione, dei continui screzi tra ragazze e dissapori, Eleonora ha svelato che: “Eccome, tutte quelle storie metropolitane che si sentono in giro sono vere. D’altronde eravamo in 140 e tantissime anche minorenni.