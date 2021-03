Oroscopo di venerdì 26 marzo di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 26 marzo. E tu, di che segno sei?

Ariete

L’Ariete ha un venerdì Interessante come lo sarà tutto il mese di aprile: un momento di recupero utile per ripulire la propria vita, possiamo dire così, di tutte le tensioni. Posso aggiungere anche angherie subite negli ultimi mesi, dalla fine del 2019 per qualcuno. Venere porta sentimenti positivi Quindi anche se ti senti attaccato, Se pensi di essere da solo a combattere, alla fine non è così, ecco: io eviterei solo le impuntature perché spesso l’Ariete vive delle situazioni difficili perché cerca di portare avanti situazioni impossibili. Ecco, non dico che devi fare un passo indietro ma utilizzare meno istinto e più razionalità potrebbe essere utile.

Toro

Il Toro avrà una bella sorpresa entro maggio: può essere un piccolo premio, può essere una soddisfazione sulla base di quello che hai fatto, anche con grande fatica, tra il 2019 e il 2020, perché il 2021 non spinge nuove iniziative ma invita ad aggiustare e recuperare tutto quello che è rimasto fermo oppure semplicemente conferma quello che hai già fatto. Dal punto di vista sentimentale Diciamo che questo è un momento che risponde meglio alle tue richieste, poi entro Maggio le coppie che si vogliono bene potrebbero avere anche una bella soddisfazione: una bella novità, un figlio, la casa, dipende.

Gemelli

I Gemelli Ogni tanto sentono il bisogno di fermarsi perché il fisico segue la mente ma fino ad un certo punto: sei più veloce con la mente che con il fisico. In realtà sei una persona che non riesce a stare ferma: anche quando ti impegni molto, quando fai troppe cose devi fermarti un po’ di più. Questo capita da qualche tempo perché hai caricato tante tensioni un po’ dall’esterno poi dalla famiglia. Per parlare d’amore la giornata di domenica è interessante. Nuovi indirizzi dal punto di vista lavorativo con conferme entro metà anno.

Cancro

Il Cancro è molto confuso. Devo fare un distinguo tra single e in coppia. Coloro che sono in coppia devono fare di tutto per aggiustare il rapporto, quelli che sono single possono vivere amori senza promettere nulla. Ecco perché questo è un oroscopo un po’ ambiguo: perché spinge le relazioni dei single e in fondo è un oroscopo buono per chi vuole fare incontri, ma diventa un oroscopo un po’ agitato per chi invece già da tempo deve superare un problema. D’altronde questa Venere contraria rappresenta successo in amore Solo se si vivono storie senza complicazioni.