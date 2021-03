Va a visitare la tomba della figlia di 9 anni, le rubano dall’auto 60 uova pasquali per beneficenza. È accaduto a Mira (Venezia)

Un gesto inaccettabile quello compiuti da alcuni ignoti che hanno rubato da un’auto parcheggiata di fronte al cimitero 60 uova di Pasqua destinate alla vendita per beneficenza. È quanto ha denunciato su Facebook Federica, madre di Lavinia, una bimba di 9 anni deceduta a causa di una malattia rara lo scorso agosto.

Leggi anche:—>Covid, nate 2 bimbe con gli anticorpi: le madri erano immunizzate

La donna si era recata al cimitero per visitare la tomba di sua figlia quando ha trovato l’auto totalmente vuota. Le uova erano dovevano essere consegnate in cambio di donazioni per supportare l’hospice pediatrico Braccio di Ferro Rfe di Padova. Lo scopo era raggiungere 10mila euro di cui finora ne hanno raccolti 6.600.

Leggi anche:—>Accoltellata a Treviso, Marta Novello resta in terapia intensiva: rimane in carcere l’aggressore

La nonna di Lavinia, Elisabetta, il 1 giugno partirà sola per affrontare un percorso di 300 km a piedi lungo il Cammino di Santiago de Compostela, al fine di raccogliere fondi per la ricerca sulla rara malattia genetica che ha portato via la vita alla piccola Lavinia, morta a soli 9 anni. Per tale malattia, detta mucolipidosi 2 (vi sono solo 5 casi in Italia) non vi sono cure. Grande indignazione sui social.