Appuntamento trappola, 22enne picchia e violenta la sua ex fidanzata: arrestato

In manette un ragazzo di 22 anni: incontra la sua ex fidanzata con una scusa, la picchia e la violenta. La vittima ha confessato un passato di stalking.

È finito in manette un ragazzo di 22 anni originario di Genova. Il giovane, secondo quanto si apprende dalle fonti, avrebbe abusato la sua ex compagna che lo aveva lasciato. Tratta con l’inganno a concedergli un appuntamento, il ragazzo avrebbe picchiato la vittima, per poi violentarla. Su di lui è stato aperto anche un fascicolo per stalking.

Arrestato lo stupratore, è accusato anche di stalking

L’episodio si è consumato circa una settimana fa. Dalle ricostruzioni offerte dagli investigatori, si apprende che il ragazzo si è presentato a casa della sua ex compagna con la scusa di dovere prendere alcuni effetti personali. Una volta incontratosi con la vittima, ed essere quindi entrato nel suo appartamento, avrebbe cominciato a picchiarla, fino a che non l’ha violentata. Dopo lo stupro, la giovane avrebbe chiamato al telefono una sua amica, alla quale avrebbe raccontato il tragico accaduto. In seguito è arrivata anche la denuncia alle forze dell’ordine, che dopo la segnalazione hanno tempestivamente aperto le indagini.

Una volta individuato e raggiunto l’aggressore, la squadra mobile genovese l’ha arrestato con l’accusa di violenza sessuale, su disposizione della Procura. Sulla testa del giovane, però, pende anche l’accusa di stalking. Dalle testimonianze offerte dalla sua vittima, infatti, si apprende che il 22enne non avrebbe sopportato la fine della loro relazione. Dopo essersi lasciati a novembre dello scorso anno, infatti, il ragazzo avrebbe continuato a perseguitare la sua ex fidanzata, a tormentarla con continue telefonate e messaggi. Fino a che la sua violenza e pericolosa ossessione non è scaturita in un barbaro episodio di stupro ai danni della povera vittima.