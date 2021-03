Bollettino coronavirus 27 marzo, i primi dati: l’aggiornamento alle 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 27 marzo, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 27 marzo. L’aggiornamento completo alle 17.00.

In Emilia-Romagna 2.269 nuovi contagi e 34 morti

Nuovi contagi oltre quota 2mila e ricoveri stabili sostanzialmente nelle terapie intensive, dove ci sono ad oggi 400 persone, una in più rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. I nuovi casi di coronavirus sono 2.269 sulla base di 33.234 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media 44 anni. Altre 34 sono le vittime con Covid-19. Calano soltanto i ricoveri negli altri reparti, dove i pazienti sono 3.467 (-47). La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 546 nuovi casi più 40 del circondario Imolese. A seguire Modena (405), Reggio Emilia (225), Parma (201), Rimini (194), Ravenna (176), Ferrara (164), Cesena (131), Forlì (129), Piacenza (58). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.061 (+206 rispetto a ieri), quasi il 95% in isolamento a casa. La campagna vaccinale procede: alle 14 risultano somministrate nel complesso 790.748 dosi mentre 273.908 sono i cittadini immunizzati con due dosi.

Campania;sale ancora curva dei contagi,i morti sono 31

Sono 2.209 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 20.061 tamponi molecolari esaminati: l’incidenza dei contagi sui test è dell’11,01% in ulteriore crescita rispetto al 10,46% precedente. Sono 693 i nuovi pazienti sintomatici. Resta alto il numero delle vittime, 31, mentre i guariti sono 2.328. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (168 rispetto a 181 precedenti). Sono 1.594 i posti letto di degenza occupati, in crescita rispetto al dato precedente, 1586.

In Puglia 32 morti e 2008 positivi, il 15,7% dei test

Ci sono stati 32 decessi nelle ultime 24 ore in Puglia, e su 12.742 test per l’infezione eseguiti sono stati registrati 2.008 casi positivi (il 15,75% dei test): 820 in provincia di Bari, 400 in provincia di Taranto, 233 in provincia di Foggia, 236 in provincia di Lecce, 165 nella provincia BAT, 147 in provincia di Brindisi, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Dei 32 decessi, 11 sono stati in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.830.453 test. 136.633 sono i pazienti guariti e 45.637 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 186.949.

Veneto, +1.759 casi e 17 decessi in 24 ore

Diminuisce oggi la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, e migliora la situazione clinica, con una discesa dell’occupazione nelle terapie intensive, assieme a un calo dei casi attualmente positivi. Il dato emerge dal bollettino regionale. I nuovi casi registrati in 24 ore sono 1.759, che portano a 377.259 i contagi da inizio pandemia; i morti da ieri sono 17, con il totale a 10.517. Gli attuali positivi sono 39.231 (-125). Nei reparti non critici i posti letto occupati sono 1.808, +3 rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive vi sono 274 pazienti, 4 in meno rispetto a ieri.

Friuli Venezia Giulia 672 casi da 11.065 tamponi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.021 tamponi molecolari sono stati rilevati 433 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,40%. Sono inoltre 3.044 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 239 casi (7,85%). I decessi registrati sono 14, i ricoveri nelle terapie intensive sono 82 mentre quelli in altri reparti scendono a 645. Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.241, con la seguente suddivisione territoriale: 695 a Trieste, 1.687 a Udine, 629 a Pordenone e 230 a Gorizia. I totalmente guariti sono 73.212, i clinicamente guariti 3.348, quelli in isolamento scendono a 15.124. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 95.652 persone con la seguente suddivisione territoriale: 17.849 a Trieste, 46.262 a Udine, 18.946 a Pordenone, 11.528 a Gorizia e 1.067 da fuori regione.

3 decessi e 215 nuovi casi in Trentino

Il Trentino registra tre decessi e 215 nuovi casi Covid. Nello specifico, sono decedute 2 donne e 1 uomo (età compresa fra 82 e 91 anni) mentre sul fronte dei contagi si rilevano 106 nuovi casi positivi al molecolare e 109 all’antigenico. I molecolari hanno confermato anche 63 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi, 4 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni, 10 tra 6-10 anni, 8 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni: in totale 30 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (al momento le classi in quarantena sono 165). I nuovi casi fra ultra sessantenni sono invece 76 (40 hanno tra 60-69 anni, 20 tra 70-79 anni e 16 di 80 e più anni). Negli ospedali si trovano ricoverati 247 pazienti Covid, di cui 44 in rianimazione. Ieri le dimissioni sono state 19 ma i nuovi ingressi sono stati particolarmente numerosi (30). Intanto le vaccinazioni proseguono: 88.412 le somministrazioni a questa mattina, con 30.281 seconde dosi. La cifra riferita agli ultra ottantenni arriva così a 40.655 mentre sono 9.013 quelle relative alla fascia 70-79 anni.

In Basilicata 143 nuovi positivi e altri due morti

Sono 143 i nuovi positivi emersi in Basilicata dall’esame di 1.470 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che 130 dei nuovi positivi sono residenti in regione, dove si sono registrati anche altri due morti per il covid-19. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono guarite 28 persone, portando a 13.607 il totale di coloro che hanno superato la malattia (mentre sono 419 i morti). I lucani attualmente positivi sono 4.498, dei quali 4.327 sono in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 171: 14 sono in terapia intensiva (cinque a Potenza e nove a Matera). Dall’inizio dell’epidemia, in Basilicata sono stati esaminati 276.499 tamponi, 255.027 dei quali sono risultati negativi.

Nessun morto e meno di 100 nuovi casi in Alto Adige

Zero decessi, 99 nuovi casi e 223 pazienti ricoverati: sono questi i dati dell’ultimo bollettino Covid in in Alto Adige. Meno di cento nuovi casi non accadeva da metà dicembre. Sono stati analizzati 1.071 tamponi pcr e registrati 54 nuovi casi positivi. Inoltre 45 test antigenici su 10.842 effettuati sono risultati positivi. Cala da 245 a 223 il numero dei ricoveri. In terapia intensiva si trovano 34 pazienti (di cui 3 in Austria), 94 nei normali reparti ospedalieri e 95 in cliniche private.

