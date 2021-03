Perde il lavoro e apre un bar abusivo nel garage: «Mi sono riciclato»

Il proprietario, privo di qualsiasi licenza e autorizzazione, ha trasformato il suo garage in un bar abusivo a Chioggia.

La sezione navale della Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro un bar abusivo a Chioggia. Si tratta di un garage di circa 60 metri quadri che il proprietario ha riadattato a bar dopo aver perso il lavoro. Al suo interno vi erano il bancone, sedie, la macchina del caffè, ma anche dei frigoriferi e la tv per intrattenere i suoi clienti. E ancora cibo confezionato, una affettatrice e dei salumi per fare i panini. Un luogo in cui si ritrovavano le persone del posto per un aperitivo, soprattutto a mezzogiorno e alle sei, nonostante i divieti di assembramento e le chiusure imposte dal Decreto Legge. A questo, però, si aggiunge che il bar era completamente abusivo perché privo di licenze commerciali.

La multa

Già da qualche settimana c’erano state delle segnalazioni di assembramenti. Al momento dell’arrivo della Guardia di Finanza, i clienti si sono dileguati. Chi in barca, chi a piedi. Sono rimasti solo in tre insieme al proprietario. Da un primo controllo è emerso che nonostante non vi fosse alcuna autorizzazione e licenza, i prodotti alimentari non presentavano nulla di anomalo. Tutto era in buone condizioni: non era cibo scaduto, non esposto a contaminazioni e vi erano tutti gli scontrini.

Ovviamente il locale abusivo è stato sequestrato e il proprietario multato per cinquemila euro. La merce che lui ha regolarmente acquistato per rivenderla nel suo bar, però, gliel’hanno lasciata. «Facevo il pescatore, poi con questa crisi ho perso il lavoro» avrebbe detto il signore alla Guardia di Finanza. «Per mantenermi ho pensato di mettere in piedi questa attività. In fondo qui non c’è niente e ilbisogno di un locale si sente» ha concluso.