Bambina di 11 muore per il Covid, aveva importanti patologie pregresse

Tragico epilogo per la vicenda di una ragazzina di 11 anni di Finale Emilia, in provincia di Modena, che era stata ricoverata al Policlinico Sant’Orsola, perché contagiata dal Covid-19. Si tratta della vittima più giovane, finora, dell’Emilia Romagna. Tutta la famiglia della bambina, ora, è in isolamento.La piccola frequentava la prima media e, finché la malattia non si è aggravata ha seguito le lezioni online tramite didattica a distanza.

Tragedia per una famiglia

La piccola presentava già gravi patologie pregresse, aveva infatti problemi cardiaci. Trasferita in terapia intensiva qualche giorno fa, la bimba purtroppo non è migliorata. Il padre della piccola, Abdellaali Assaban, su la Gazzetta di Modena, ha commentato così il dramma: “ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino, tutta la gente che mi ha chiamato e sostenuto, hanno sempre chiesto di lei, dai maestri alla gente. Speriamo che questo male passi e non porti più via delle vite. E’ brutto quando perdi una persona che ami, che vedi giocare davanti a te, e poi arriva il momento in cui non la vedi più. Siamo una famiglia distrutta”. Qualche giorno prima, sempre al Sant’Orsola, un’altra bambina di 11 anni ricoverata in rianimazione è riuscita a superare questa malattia.