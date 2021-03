Forte scossa di terremoto, magnitudo 5.6: percepita dalla popolazione

Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 delle ore 14.47, localizzata da Ingv in Adriatico centrale. Vieste (FG) è a 63 km dall’epicentro e percepita dalla popolazione. Interessata sia l’Italia che la Croazia.

[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 5.3 e 5.8 ore 14:47 IT del 27-03-2021, in Adriatico centrale — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 27, 2021

Una scossa di terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel mare Adriatico centrale. La scossa è stata avvertita in Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare nelle località della costa, intorno alle 14.50, soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Numerose le telefonate ai Vigili del Fuoco.

Scossa avvertita in Basilicata

La scossa di terremoto è stata avvertita anche in Basilicata. A Potenza, secondo quanto si è appreso dai Vigili del fuoco, per ora non sono stati segnalati danni né alle persone né alle cose; a Matera i Vigili del fuoco hanno ricevuto alcune telefonate di persone preoccupate ma non richieste di soccorso.

Forte scossa di #Terremoto di magnitudo 5.9 nel Mare Adriatico. Prima stima EMSC pic.twitter.com/ZzvIhcPWsK — Geomagazine.it (@Geomagazineit) March 27, 2021

Scosse percepite nelle Marche

Le due forti scosse sismiche registrate in Adriatico centrale tra le 14.47 e e le 15, sono state distintamente percepite anche nelle Marche, in particolare nel Maceratese e nell’Ascolano. Non ci sono, al momento, segnalazioni di danni a cose o persone.

Dopo la prima scossa, altre dieci repliche

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.6 registrata in mare ad una profondità di cinque chilometri, ci sono state dieci repliche in un’ora, tutte nella stessa zona dell’Adriatico centrale. Secondo i dati dell’Ingv, tra le 14:47 e le 16:05 ci sono state tre scosse di magnitudo superiore al 4 (4.1 alle 15.00, 4.1 alle 15.13 e 4.0 alle 15:21), quattro di magnitudo superiore al 3, e tre di magnitudo superiore al 2.