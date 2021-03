Crisi di Suez: due nuovi rimorchiatori per sbloccare la nave. Uno è italiano

Per disincagliare la nave Ever Given bloccata nel Canale di Suez sono arrivati due nuovi rimorchiatori.

Svolta nella crisi del Canale di Suez dove la nave cargo Ever Given, appartenente all’armatore giapponese Yugito Higaki, blocca il passaggio ormai da 6 giorni. Sono infatti arrivati due nuovi rimorchiatori, di cui uno italiano, per risolvere la situazione.

La Ever Given ancora bloccata

La Ever Given è una nave di 400 metri, larga 60, rimasta incagliata a causa di una tempesta di sabbia. Ieri, con l’arrivo della marina statunitense sembrava che la situazione dovesse finalmente sbloccarsi, ma così non è stato. Oggi sono sopraggiunti altri due rimorchiatori per contribuire alla soluzione del problema che ha bloccato, a sua volta, centinaia di navi nel Mar Rosso, per la precisione 321.

Leggi anche: Maddalena Urbani, la 21enne trovata morta a Roma, era la figlia del medico eroe vittima Sars

A partecipare alla missione di soccorso c’è anche un rimorchiatore italiano: il Carlo Magno, che quindi affincherà l’olandese Guard Alp, secondo quanto riportato su Marine Traffic.com. Stando a quanto dichiarato da Bernhard Schulte Shipmanagement, che gestisce la Ever Given, i due rimorchiatori spingeranno la nave incagliata, nel frattempo le draghe proseguiranno ad aspirare la sabbia e il fango incrostati sotto la nave cargo. Nel frattempo stanno proseguendo le indagini sull’incidente. Secondo il capo dell’Authority del Canale di Suez Osama Rabie, potrebbe essersi verificato un “errore tecnico-umano”. Si spera ancora in una rapida soluzione perché il fermo del Canale costa, ogni settimana, tra i 6 e i 10 miliardi di dollari al commercio globale.