Moreno Galliani, trovato il suo corpo senza vita. Era scomparso martedì

È stato ritrovato il corpo senza vita di Moreno Galliani, l’imprenditore di 66 anni di cui non si avevano notizie dallo scorso martedì. La triste scoperta è avvenuta ieri, in un bosco nel territorio di Villa Basilicata, in provincia di Lucca a circa un chilometro e mezzo di distanza dal luogo in cui era stata trovata la sua auto. Oltre ai Carabinieri, sul posto è giunto anche il medico legale. Quest’ultimo non ha individuato segni di violenza sul corpo dell’imprenditore. A stabilire le cause del decesso sarà l’autopsia.

La scomparsa

Moreno Galliani, residente a Capannori, era titolare di tre concessionarie Opel Autotecnica a Lucca, Borgo a Buggiano e Viareggio risultava scomparso da martedì. Quel giorno, aveva incontrato un suo amico in mattinata per poi recarsi nella sua autoconcessionaria in provincia di Pistoia nel pomeriggio. A Borgo a Buggiano, però, non è mai arrivato. Il suo cellulare è risultato sempre spento e l‘ultima cella è stata agganciata a Ponte Buggianese.