Dottore guarisce dal Covid, rinuncia alla pensione per tornare in corsia

Dopo aver contratto il Covid-19 proprio in ospedale, i sette mesi e mezzo di ricovero e tre giorni di coma, il Dottore Annibale Cassano, 67 anni, ha deciso di rinunciare alla pensione e di tornare in corsia. A partire dal 1° febbraio, infatti, il medico avrebbe potuto appendere il camice al chiodo. Ha deciso, invece, di continuare con il suo lavoro firmando un contratto per altri tre anni con la Asl di Taranto. In questo modo potrà continuare a dare un aiuto ai suoi colleghi per la lotta contro il Coronavirus.

«Ho lavorato per i primi dieci anni della mia carriera nella clinica medica dell’unità pancreas del Sant’Orsola di Bologna. C’erano le prime macchine per l’ecografia e acquisii tanta esperienza che poi ho portato qui a Castellaneta. Ora continuo a fare questo» racconta il Dottor Cassano. «In ospedale mi hanno dato un ambulatorio – aggiunge – e faccio ecografie ai pazienti interni, non Covid, alla struttura».