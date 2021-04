Covid, quarantena e tampone anche per coloro che rientrano da Paesi Ue

In mattinata la firma del ministro della Salute Roberto Speranza sull’ordinanza. Germania rafforza i controlli per periodo di Pasqua

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per i soggetti che arrivano e rientrano da Paesi Ue di fare tamponi in partenza, quarantena di 5 giorni e un altro tampone al termine dei 5 giorni. Tuttavia, l’isolamento fiduciario è già previsto per tutti i Paesi extra Unione Europea.

Nel frattempo, la Germania ha annunciato un rafforzamento dei controlli ai confini. Per tutto il periodo di Pasqua, il Paese rafforzerà le verifiche in particolare con i territori francesi, danesi e polacchi. Il ministro dell’interno tedesco Horst Seehofer, spiega che «non importa da dove si arrivi, Polonia, Francia o Danimarca, tutti devono aspettarsi di poter essere controllati».

Andamento dei contagi da Coronavirus nel mondo

Intanto negli Stati Uniti i decessi hanno superato quota 550mila. Nelle ultime 24 ore, nel mondo, ci sono stati 470,219 contagi e 8.209 decessi. Il dato è rilevato dalla Johns Hopkins University che sta monitorando costantemente l’andamento della curva epidemica mondiale. Da inizio emergenza, sempre a livello globale, il Covid 19 ha provocato 127.587.110 contagi, di cui 2.791.718 mortali.

Secondo i dati dell’Oms, il 39% dei contagi da Covid si sono registrati in Nord e Sud America con 204.009. A seguire vi sono l’Europa (176.469) e il Sudest asiatico con 76.529.