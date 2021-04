Centocelle, uomo ucciso in un bar a colpi di matterello

La vittima sarebbe Costantino Bianchi, commercialista cinquantenne, residente in zona Centocelle e ucciso a seguito di una lite.

Un raptus di follia dopo una lite. Un movimento istantaneo, per nulla pensato, causato dall’ira del momento. Per questo, sarebbe morto un uomo. Per questo, un altro finisce in galera. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un bar, in via delle Ninfee 24, in zona Centocelle, quartiere periferico della Capitale. I fatti sono accaduto ieri, lunedì 29 marzo, poco dopo l’ora di cena. A notare il corpo sono stati dei cittadini che, intorno alle 21.00, hanno notato una persona all’interno del bar privo di vita. Così, hanno chiamato i soccorsi e dato l’allame. Giunti sul posto, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto, anche le forze dell’ordine e gli agenti della Scientifica.

Sul posto è giunta un’ambulanza, con il personale a bordo. Ma ormai era tardi. L’uomo era senza vita. Dalle prime informazioni emerse fino a questo momento, la vittima sarebbe Costantino Bianchi, un commercialista cinquantenne. A scatenare la lite con il proprietario del bar, sarebbero stati questioni di soldi. Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero discusso animatamente fino a quando, il titolare dell’attività si sarebbe accanito contro Bianchi, colpendolo più volte con un mattarello. In manette il titolare del bar Winning, il trentaseienne Vincenzo Di Benedetto, che ha confessato il delitto. Sembra anche che all’interno dell’esercizio commerciale ci fossero delle persone, che verranno interrogate dalla Polizia nelle prossime ore.

La salma è stata trasferita in obitorio ed è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell’autopsia. Gli esami autoptici infatti serviranno a chiarire le cause che hanno portato al decesso.