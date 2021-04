Coronavirus, peggiorano le terapie intensive: 11 punti sopra la soglia critica

L’occupazione delle terapie intensive ha raggiunto il 41%, 11 punti percentuali oltre la soglia critica fissata al 30% dal Ministero della Salute.

La situazione degli ospedali sembrava essere migliorata eppure, gli ultimi dati, riferiscono un nuovo aumento della pressione, specie nei reparti di terapia intensiva. La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto nelle rianimazioni ha raggiunto il 41%. L’Italia è quindi 11 punti percentuali oltre la soglia critica fissata al 30% dal ministero della Salute. A dirlo, sono gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari, nell’ultimo aggiornamento di ieri sera.

Particolarmente a rischio sono 13 Regioni. Gravissima la Lombardia, al 61%; così come le Marche al 60% e il Piemonte al 58%. Sopra la soglia ci sono poi l’Emilia Romagna al 52%; la Provincia autonoma di Trento al 51%; il Friuli Venezia Giulia al 49%; la Puglia al 44%; l’Umbria al 43%; la Toscana al 42%; il Lazio al 40%; il Molise al 38%; l’Abruzzo al 36%; la Liguria al 32%. Al 30% c’è la Valle d’Aosta, mentre le altre Regioni d’Italia sono tutte sotto il livello critico.

La situazione della Puglia

Critica in particolar modo la situazione in Puglia, dove ieri sono stati registrati 2.100 pazienti negli ospedali, con un incremento di 62 unità. 248 gli ammalati assistiti nelle rianimazioni, con altri 27 ingressi nella giornata di ieri. Nell’ultima settimana, nella Regione, sono stati registrati in media 1.744 casi al giorno rispetto ai 1.567 di sette giorni prima. Un incremento del +11,3%. Ieri, su 5.142 tamponi, ne sono risultati positivi 788 contagi: 350 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia Bat, 176 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. 33 invece i decessi. Secondo i dati dell’Ansa, 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. I decessi in Puglia totali sono 4.726.