Coppia contrae Covid e resta isolata in casa: lei muore, lui bloccato a letto non riesce a chiamare i soccorsi

Una coppia di anziani positivi al Coronavirus è rimasta isolata in casa. Purtroppo la donna è morta e il marito invalido non ha potuto chiamare aiuto

Una coppia di anziani è rimasta isolata in casa a Porano (Terni) dopo essere risultata positiva al Covid 19. I due, 78 anni lei e 85 lui, erano precedentemente assistiti da una badante, ma dopo il contagio la donna non è più potuta andare da loro. A prendersi cura dei due anziani c’erano l’assistenza domiciliare e il monitoraggio Covid da parte dei dottori dell’Usca.

Inizialmente le condizioni dei due anziani non erano ritenute di tale gravità da farli ricoverare in ospedale. Purtroppo però, ieri, 30 marzo, la donna è peggiorata ed è morta. I figli, uno residente a Roma e uno a Montecchio (Terni) non sono riusciti a contattarla e da lì è partita la richiesta di aiuto.

Quando i vigili del fuoco sono giunti in casa hanno trovato la donna senza vita e il marito, invalido e bloccato a letto, disperato per non essere riuscito a dare l’allerta mentre la moglie stava male. Il marito, da quanto si apprende, è stato preso in cura dai sanitari. Il sindaco di Porano Marco Conticelli, ha così commentato l’accaduto:«Con grande dolore apprendiamo l’avvenuto decesso di una nostra concittadina positiva al coronavirus. Esprimiamo il cordoglio dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza alla famiglia».