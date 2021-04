Morte Maddalena Urbani, i primi risultati dell’autopsia

I primi risultati dell’autopsia hanno rivelato che Maddalena Urbani è morta a causa di un mix di droghe. La ragazza, 21 anni a maggio, è stata ritrovata sabato scorso priva di vita in un appartamento in zona Cassia, a Roma ed era la figlia del medico eroe e vittima della Sars. Venerdì sera sarebbe arrivata nella Capitale e con una sua amica si sarebbe recata a casa dello spacciatore, un uomo di 62 anni agli arresti domiciliari. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza fisica né sessuale.

LEGGI ANCHE: Violenta e picchia la sua ex fidanzata. Arrestato un 52enne

Sembra, inoltre, che Maddalena si fosse sentita male già venerdì sera e che siano passate delle ore prima di contattare il 118. Il medico legale ha infatti deciso di procedere con ulteriori analisi per capire a che ora sia morta esattamente e se poteva essere salvata.

LEGGI ANCHE: Adam Kabobo, pena ridotta di 4 anni. Uccise tre persone a picconate

La famiglia chiede giustizia

Maddalena Urbani avrebbe vissuto 12 ore di agonia prima di morire. Gli investigatori ascolteranno nuovamente Carola, l’amica che era con lei a casa del siriano Abdul Aziz Rajab. La sua famiglia adesso chiede giustizia. «Aveva solo 3 anni quando papà è morto. Le è stato strappato via ed è lei che ha subito il trauma più grande. Alla fine ha pagato più di tutti» dice uno dei suoi fratelli.