Violenta e picchia la sua ex fidanzata. Arrestato un 52enne

Un pescatore siciliano di 52 anni avrebbe violentato ripetutamente e poi picchiato la sua ex fidanzata causandole anche la rottura della mascella. L’uomo, sotto l’effetto di cocaina, le avrebbe puntato un coltello alla gola. La violenza è avvenuta a Cattolica e il 52enne è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Cattolica. Al momento si trova in carcere, come richiesto da Davide Ercolani, sostituto procuratore di Rimini,

Questo, però, non è l’unico episodio di violenza che la donna ha subito da parte del 52enne. Ai Carabinieri, infatti, racconta di essere stata vittima di ripetute aggressioni. Una delle più significative si è verificata a marzo. In questa occasione, per fuggire dalle violente aggressioni del 52enne, la donna si sarebbe rifugiata nel bagno del residence dove lui l’aveva rinchiusa. L’intervento del portiere dello stabile ha permesso di evitare il peggio. La vittima, inoltre, sarebbe stata costretta anche ad assumere droga.