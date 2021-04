Ragazza di 20 anni sventa un furto e i ladri le bruciano l’auto

Roma, ragazza di 20 anni sventa un furto in un negozio di moto e i ladri le bruciano l’auto per vendetta. I malviventi sono ancora a piede libero

A Roma accade che una ragazza di 20 anni denunci un tentativo di furto in un negozio e, per vendetta, i ladri le incendino l’auto. È successo attorno alle 21.30 di lunedì scorso nel quartiere Centocelle, come racconta Leggo. Stando alle ricostruzioni, la 20enne nel tragitto per il rientro a casa ha visto i malviventi forzare la saracinesca di un concessionario di moto di proprietà di un suo conoscente in via dei Glicini.

A quel punto, dopo aver avvertito dei rumori ed essersi avvicinata per capire meglio cosa stesse succedendo, la ragazza ha chiamato il commerciante e lo ha avvisato del tentativo di effrazione. Quando i malviventi hanno capito che in pochi minuti sarebbero arrivate le forze dell’ordine sono fuggiti.

In realtà, però, hanno seguito i movimenti della 20enne per capire dove avesse parcheggiato l’auto, una Fiat 500. A quel punto uno dei tre, per vendetta, ha rotto i finestrini e ha cosparso il mezzo di benzina. Poi le ha dato fuoco, proprio sotto gli occhi della giovane.

Le forze dell’ordine non sono ancora riuscite a identificare i malviventi, anche se si sospetta possa trattarsi di tre soggetti dell’Est Europa. La 20enne convive ora con la paura di poterli rincontrare una seconda volta.