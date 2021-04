Benno Neumair aveva 2 cellulari: «Uno dei due usato solo dopo il delitto»

Benno Neumair aveva due telefoni. È emerso dalle indagini che uno dei due cellulari lo avrebbe buttato nel fiume Adige

Nuovi dettagli emergono dalle indagini sull’omicidio di Peter Neumair e Laura Perselli, omicidio per cui è in carcere il figlio Benno. Durante l’udienza, come riporta L’Adige, il perito ha dato al giudice per le indagini preliminari due hard disk esterni su cui ha copiato file e documenti contenuti nel computer e nel cellulare usati da Benno Neumair. Ma è emerso un particolare.

Leggi anche:—>Sbanda con l’auto e carambola in un fosso: auto in fiamme, 30enne era positivo alla cocaina

Benno aveva un secondo telefono

Benno, sotto accusa per l’omicidio dei suoi genitori, sarebbe stato in possesso di due cellulari, uno dei quali buttato il giorno dopo il delitto. Secondo quanto ricostruito dai periti, il 30enne avrebbe cominciato a usare il nuovo telefono il giorno seguente l’omicidio dei genitori. Intanto gli investigatori analizzeranno il materiale informatico contenuto nell’hard disk.

Leggi anche:—>Covid, Cina: da Stati Uniti manipolazione politica sul rapporto dell’Oms

Un dubbio che va ad aggiungersi altre domande che non ancora trovano risposta nel quadro di questo intricato delitto. Che fine ha fatto il vecchio cellulare di Benno e come mai il giovane avrebbe smesso di utilizzarlo sostituendolo con uno nuovo proprio dopo la morte dei suoi genitori?